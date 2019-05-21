Джамала очаровала поклонников тизером нового клипа (ВИДЕО)

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Популярная украинская исполнительница Джамала порадовала поклонников анонсом новой видеоработы. Певица показала частичку будущего клипа Solo.

Джамала порадовала поклонников новым тизером на клип Solo. Анонс был опубликован как на официальной Instagram-странице певицы, так и на ее YouTube-канале, информирует enovosty.com/news.

Основой видеоряда стал очаровательный танец Джамалы за полупрозрачным стеклом.

В подписи к видеоролику сказано, что полноценный клип публика сможет увидеть уже завтра, 22 мая. В комментариях пользователи заверили, что с нетерпением ждут этого события.

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19 мая Джамала также выпустила тизер на клип Solo. Тогда певица восхитили публику нежностью и романтичностью. В коротком видео она предстала в легком бледно-розовом платье. Оголенное плече, облегающий корсет и множество рюш превратили исполнительницу в невероятно красивый цветок. Образ был дополнен косой и большими серьгами в форме колец. Алан Бадоев не удержался и оставил комментарий. «Красиво!», — написал популярный режиссер.

Напомним, песню Solo Джамала выпустила в феврале текущего года. Эта композиция очень полюбилась не только украинским, но и зарубежным поклонникам ее творчества.