День вышиванки. Депутаты, министры и общественные деятели поздравляют Украину (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » День вышиванки. Депутаты, министры и общественные деятели поздравляют Украину (ФОТО) День вышиванки. Депутаты, министры и общественные деятели поздравляют Украину (ФОТО)

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Сегодня Украина празднует День вышиванки

21 мая Украина отмечает День вышиванки. Традиционно, в этот день украинцы всего мира надевают национальную одежду на работу, учебу, прогулку. Кроме того, в мир социальных сетей уже доброй традицией стало поздравлять друг друга с этим праздникам в интернете. Этот год не стал исключением, информирует enovosty.com/news.

С Всемирным днём вышиванки украинцев поздравил президент Украины Владимир Зеленский с женой:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль:

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Министр молодежи и спорта Вадим Гуцгайт:

В Министерстве обороны напомнили о том, что вышиванка является символом несокрушимости украинского народа и воли к победе:





Посольство США:

Посольство Канады в Украине:

А вот как поздравил Украину российский политический деятель Илья Пономарев, который получил гражданство Украины:



Украинские звезды также добавили любимые фотографии в вышиванках: