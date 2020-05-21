День вышиванки. Депутаты, министры и общественные деятели поздравляют Украину (ФОТО)
Сегодня Украина празднует День вышиванки
21 мая Украина отмечает День вышиванки. Традиционно, в этот день украинцы всего мира надевают национальную одежду на работу, учебу, прогулку. Кроме того, в мир социальных сетей уже доброй традицией стало поздравлять друг друга с этим праздникам в интернете. Этот год не стал исключением, информирует enovosty.com/news.
С Всемирным днём вышиванки украинцев поздравил президент Украины Владимир Зеленский с женой:
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль:
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Министр молодежи и спорта Вадим Гуцгайт:
В Министерстве обороны напомнили о том, что вышиванка является символом несокрушимости украинского народа и воли к победе:
Посольство США:
Посольство Канады в Украине:
А вот как поздравил Украину российский политический деятель Илья Пономарев, который получил гражданство Украины:
Украинские звезды также добавили любимые фотографии в вышиванках: