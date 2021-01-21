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В Канаде ученые обнаружили часть древнего континента

Главная » Последние новости » Новости культуры » В Канаде ученые обнаружили часть древнего континента
 
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В Канаде ученые обнаружили часть Северо-Атлантической платформы

В Канаде на территории кимберлитовой долины ученые обнаружили часть древнего континента, информирует enovosty.com/news.

Это часть Северо-Атлантической платформы. Фрагмент платформы находится на острове «Баффинова Земля», который находится между Гренландией и Канадой. «Континент» раскололся на множество частей еще 150 млн лет назад. А обломки платформы находятся в разных частях мира.

В Канаде ученые обнаружили часть древнего континента

Геологи уверены, что на острове «Баффинова Земля» нашли часть той самой платформы, что подтверждает минеральный состав.

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Во время анализа горных пород ученые использовали современные методы. Обнаруженная часть платформы продемонстрировала, что континент был примерно на 10% больше, чем предполагалось раньше.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 182

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