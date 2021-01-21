Уникальные находки: На территории Хортицы обнаружили новый вид птиц (ФОТО)

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В Запорожье на территории Национального заповедника "Хортица" обнаружили новый вид птиц - синьга.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал научный сотрудник сектора охраны природы Национального заповедника «Хортица» Сергей Козодавов, информирует enovosty.com/news.

«Среднезимние учеты водоплавающих птиц, которые я обычно провожу в нижнем бьефе Днепровской ГЭС, в этом году подарили уникальные находки. 20 января 2021 зарегистрирован новый вид птиц для территории Национального заповедника «Хортица» — синьга. Эта птица семьи качков в Украине имеет статус редкого залетного вида «, — написал ученый.

Также уникальным для о. Хортица является регистрация на зимовке 11 особей баклана малого. Этот редкая птица, которая занесена в Красную книгу Украины, ранее лишь несколько раз регистрировался на территории заповедника в количестве 1-2 особей.

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Из интересных встреч следует отметить 5 особей лебедя-кликуна, самку широконоски», — рассказал Сергей Козодавов.