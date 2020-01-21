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Кинокритики определили лучший фильм века

Главная » Последние новости » Новости культуры » Кинокритики определили лучший фильм века
 
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Издание Empire обнародовало список лучших фильмов текущего столетия. Кинокритики отдали первенство фильму «Безумный Макс: Дорога ярости». Отметим, эта картина появилась на экранах в 2015 году.

Эксперты считают, что именно этот фильм является ярким примером экшн-жанра. По их мнению, режиссер Джордж Миллер смог создать «концептуально безумный» проект, информирует enovosty.com/news.

На второй ступеньке рейтинга разместилась кинокартина «Властелин колец: братство Кольца», вышедшая в 2001 году. Добавим, что срежиссирована она была Питером Джексоном. Кинокритики считают, что в фильме очень гармонично сочетается душа и юмор мира, созданного Джоном Толкином. Empire также отметили, что после Властелина Кольца люди начали серьезно относиться к жанру фэнтези.

ТОП-3 лучших фильма завершает «Темный Рыцарь» Кристофера Нолана. Фильм был выпущен в 2008 году и демонстрирует Америку после бедствия 11 сентября. Киноэксперты заявили, что в нем продемонстрирована лучшая версия Джокера (актер – Хит Леджер).

В десятку лучших фильмов вошли «Начало», «Социальная сеть», «Лунный свет», «Прочь», «Лабиринт Фавна», «Мстители: Война бесконечности», а также «Трудности перевода».

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Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
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