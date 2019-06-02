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Тренды лета 2019: определена самая модная обувь этого сезона

Главная » Последние новости » Новости культуры » Тренды лета 2019: определена самая модная обувь этого сезона
 
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Лето – время для легкой и удобной обуви. В этом сезоне модными будут босоножки с силиконовыми вставками и напоминающая пуанты обувь. Главный же тренд – ходить в босоножках и носках.

Дизайнеры из разных уголков мира считают, что самой модной обувью 2019 года станут босоножки, надетые поверх носка. При этом носок должен быть стильным, а не обычным трикотажным. Также стоит обратить внимание, что эффектно с носками будет смотреться лишь та обувь, у которой довольно большая танкетка или толстый каблук, информирует enovosty.com/news.

Этим летом модницам следует обратить внимание и на босоножки с прозрачными силиконовыми вставками. Также прозрачным может быть каблук изделия.

Тренды лета 2019: определена самая модная обувь этого сезона

В качестве повседневного лука эксперты советуют обратить внимание на замшевые босоножки телесных оттенков. По мнению дизайнеров, они отлично подойдут как для платьев, так и для джинсов.

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Еще одним модным трендом стали босоножки, напоминающие пуанты и имеющие завязки (особенно модные те, у которых они атласные или замшевые).

Тренды лета 2019: определена самая модная обувь этого сезона

В качестве классического варианта популярными остаются полуоткрытые лодочки, имеющие острый нос.

Что касается каблука, то летом 2019-го модны два варианта – маленький и тонкий, а также квадратный.


Автор: Катерина Лукьянчук
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