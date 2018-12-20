Воспитательница детского сада «взорвала» YouTube новым рэп-хитом (ВИДЕО)

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Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая раньше работала в детском саду, порадовала поклонников новым хитом.

Алена Савраненко (сценическое имя — Alyona Alyona) анонсировала новый клип под названием «Залишаю свій дім». Видео было «залито» на видеохостинг YouTube вчера, 19 декабря. Уже сегодня клип посмотрели более 23 тыс. интернет-пользователей, информирует enovosty.com/news.

В новой видеоработе Alyona Alyona сняла своих родителей. Вместе с мамой и папой в начале клипа она сидит за одним столом и сообщает им, что покидает отчий дом. Однако рэп-исполнительница заявила, что всегда будет к ним возвращаться.

Ролик посвящен тому, как Алена уезжает из родного города – Барышевки. Она держит путь на Киев. Для переезда Alyona Alyona выбрала оригинальный вид транспорта – мотоцикл с коляской. По дороге певица посещает разные места, а в конце клипа оказывается на Крещатике.

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Добавим, что сейчас у Аyona Alyona большая армия поклонников. Ее украинский рэп очень понравился зрителям. Первый клип Алены на песню «Рибки» всего за два месяца собрал миллион просмотров. «Залишаю свій дім» – четвертая работа рэп-исполнительницы. Также она автор композиций «Голови» и «Відчиняй».

18 декабря бывшую воспитательницу из Барышевки номинировали на престижную премию YUNA 2019. Ее дебютная песня «Рибки» была представлена в категории «Лучший хип-хоп хит» вместе с работами исполнителей Mozgi, MamaRika и TamerlanAlena.