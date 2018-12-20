Названы главные Instagram-тренды уходящего года

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В этом году Instagram пестрил сумками из бусин, юбками из шелка, леопардовой одеждой и блестящими заколками.

Предлагаем вашему вниманию самые популярные в 2018 году вещи из Instagram, информирует enovosty.com/news.

Пользователи этой соцсети очень часто в текущем году позировали на фото в прозрачных и полупрозрачных блузах и топах. Блогеры не только надевали их сверху на красивое белье, но и использовали прямо на оголенное тело.

Также в этом году популярными были сумочки из бусинок. Разноцветные клатчи заполнили Instagram. Авторами данного тренда считают модниц Susan Alexandra и Loeffler Randall.

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Самым популярным аксессуаром 2018 года с уверенностью можно назвать блестящие заколки. Многие блогеры украшали ими волосы. При этом носили их как с платьями, так и с порванными джинсами.

В уходящем году на пике моды были также платья, напоминающие ночные рубашки. Данная хлопковая одежда полюбилась очень многим. Интернет-пользователи особенно часто позировали в таких платьицах летом.

Также в последние месяцы стало модно надевать кардиганы на голое тело. Блогеры сочетали их с джинсами и шелковыми юбками. Скорее всего данный Instagram-тренд поспособствовал появлению укороченных кардиганов во многих модных коллекциях сезона весна-лето 2019.