Двух актеров из «Гарри Поттера» заподозрили в любовном романе (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » Двух актеров из «Гарри Поттера» заподозрили в любовном романе (ФОТО) Двух актеров из «Гарри Поттера» заподозрили в любовном романе (ФОТО)

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Актеров, сыгравших в Гарри Поттере Гермиону и Драко Малфоя заподозрили в романтических отношениях. Такие слухи спровоцировала фотография, опубликованная Томом Фелтоном в Instagram.

Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону Грейнджер, и Том Фелтон, получивший в «Гарри Поттере» роль Драко Малфоя породили волну слухов о романе. Причиной послужил снимок, опубликованный Томом на его Instagram-странице, информирует enovosty.com/news.

На фото актеры позируют в по-домашнему уютной атмосфере. Том учит Эмму игры на гитаре. Поклонники также заметили, что актриса, сыгравшая Гермиону, одета очень просто – в домашнюю пижаму.

В подписи к своему посту Том отметил: «Быстро учится». Вероятнее всего, именно он играет роль главного учителя Эммы.

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Подписчики спровоцировали целую волну комментариев. Они уже приписали актерам романтические отношение и даже назвали их тандем Драмиона (сочетание имя Гермиона и имя Драко). На данный же момент, ни Том, ни Эмма не прокомментировали слухи.

Справка. Сейчас Эмме Стоун 30 лет, а Тому Фелтону – 31. До этого времени они не раз делились общими снимками, но всегда отрицали какие-либо романтические отношения.