Канадский режиссер снял фильм о парнях с Троещины

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Режиссер Гордон фон Штайнер, получившим славу в процессе сотрудничества с Dior и Louis Vuitton, удивил мир новым короткометражным фильмом. Канадец представил картину, посвященную столичному спальному району Троещине.

Канадский кинорежиссер Гордон фон Штайнер вместе с фотографом Стюартом Вайнкоффом открыли в Нью-Йорке новую выставку современного искусства. Ее назвали Troya. Она посвящена Троещине – одному из районов украинской столицы, информирует enovosty.com/news.

Главной частью выставки стал короткометражный фильм о юношах, живущихх на Троещине. В картине продемонстрирован взгляд режиссера на жизнь молодого поколения. Здесь тесно сплетены как реальность, так и выдумка. В проекте заметно отображен интимный аспект. Режиссер и фотограф демонстрируют историю о чувственности, страсти и мужестве живущих на Троещине парней.

Одним из главных героев фильма стал модель Паша Гоц. Также в картине – много киевских мотоциклистов. Снимали кадры не только на Троещине, но и в других столичных спальных районах, а также в библиотеке Вернадского. Канадцу в процессе работы помогала украинская студия Radioaktive Film.

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Съемки короткометражки проходили в декабре прошлого года.