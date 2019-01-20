На украинскую группу «Антитела» подали в суд

Главная » Последние новости » Новости культуры » На украинскую группу «Антитела» подали в суд На украинскую группу «Антитела» подали в суд

Закрыть Отправить

На популярную музыкальную группу «Антитела» подали в суд. Музыкантов обвинили в использовании особой тональности в композициях.

Об этом группа «Антитела» сообщила на своем официальном интернет-ресурсе, информирует enovosty.com/news.

Музыканты рассказали, что претензию им выдвинул предприниматель из Луцка – Сергей Лапковский. Он требует от группы 1 млн гривен. По мнению Лапковского, «Антитела» не учли, что использовали в своих песнях запатентованный им способ настройки параметров музкомпозиции. Повестки в суд уже получили Тарас Тополя, Сергей Вусик, а также Максим Сиволап.

Музыканты назвали предстоящее судебное разбирательство абсурдом. По их мнению, мошенникам удалось получить патент на то, что давно существовало. «Речь идет о запрещении использовать некоторые тональности и темпы в своих песнях», — заявили представители группы. Артисты сравнили это с запрещением художнику использовать в своих рисунках горизонтальные красные линии, а требование использовать только синие.

Подобных судебных разбирательств пока не существовало, ведь практически Лапковскому выдали патент не на изобретение, а на теорию. Группа «Антитела» уверена, что истец намерен создать прецедент, чтобы он и его сообщники могли наживаться на музыкантах.

Читайте: Стала известна судьба украинских моряков

Подготовительное судебное заседание запланировано на 23 января. Оно состоится в Подольском районном суде Киева.