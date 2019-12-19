Джамала растрогала поклонников двумя авторскими колыбельными

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В День Святого Николая певица порадовала поклонников нежными колыбельными треками. Один из них предназначен для маленьких мальчишек, другой – для девочек.

Джамала презентовала две трогательные авторские колыбельные. На официальном YouTube-канале они появились под названиями «Спи, мій принце, спи» и «Спи, принцесо, спи», информирует enovosty.com/news.

Певица приурочила новые песни волшебному празднику – Дню Святого Николая. В собственном фотоблоге Джамала написала, что хочет сделать личный подарок для детишек в этот волшебный день. «Он очень особенный и дорогой для меня, это мои авторские колыбельные», — отметила она.

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Колыбельную для мальчика артистка написала еще будучи на 5-6 месяце беременности. Задумка возникла у Джамалы после посещения врача, который сказал, что малыш, находящийся в утробе, уже прекрасно слышит родителей. Так у певицы появилась идея записать личную колыбельную для своего сына.

Как заявила сама исполнительница, позже она создала и колыбельную песенку для всех дочерей.

Две новых композиции очень растрогали поклонников творчества Джамалы. Они оставили много восторженных комментариев под видео.