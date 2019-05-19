Состоялся финал Евровидения-2019: интересные факты из биографии победителя

РусУкр

Фото недели

В цветочных венках могут быть даже домашние любимцы

Все фото »

Новости культуры

19.05.2019 г.
12:25Состоялся финал Евровидения-2019: интересные факты из биографии победителя
18.05.2019 г.
19:00Сегодня пройдет финал Евровидения-2019: где и когда смотреть
15:43Мужчина купил на гаражной распродаже подлинник Пикассо за 293 доллара
11:5622 000 долларов за котика: ТОП-3 самых редких котов мира
09:29Сегодня наступит особенное майское полнолуние: Чего стоит опасаться?
17.05.2019 г.
13:24В Сети появился первый трейлер украинского фильма «Иловайск 2014» (ВИДЕО)
16.05.2019 г.
17:03Кролик за 91 млн долларов: продана самая дорогая скульптура в мире
Все новости культуры

Аналитика

17.05.2019

Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ

Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ
Беларусь приостановила транзит в Украину, Турчинов подал в отставку, а Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список россиян, - такими были ...
17.05.2019

Иран и Трамп опять раскачивают мир. Год спустя

Иран и Трамп опять раскачивают мир. Год спустя
Начатая ровно год назад, в мае 2018 года, история с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), более известного как «ядерная сделка» ...
16.05.2019

Итоги дня: Выстраданная дата инаугурации, "Голос" Вакарчука и "революция" в Екатеренбурге

Итоги дня: Выстраданная дата инаугурации, Голос Вакарчука и революция в Екатеренбурге
Верховная Рада определила дату инаугурация Владимира Зеленского, Вакарчук представил свою партию на выборы, а в Екатеренбурге начинается настоящая революция, ...

Последние новости

19.05.2019 г.
19:31 В ЮНЕСКО пересчитали все коренные языки на планете
18:00 Диетологи определили десять самых здоровых продуктов на планете
17:45 Министр обороны Эстонии считает, что Россия готовится к вооруженному конфликту с Западом
17:30 НБУ будет отчитываться о давлении на банк, в том числе и со стороны олигархов и политиков.
17:17 В июне украинцев ждет 12 выходных дней и 18 рабочих
17:15 В Украине ограничат движение грузовиков: названа дата
17:06 Сезон открывается!: Опубликован список лучших пляжей Киева
16:53 Новый вертолет Sikorsky HH-60W совершил свой первый полет (ВИДЕО)
16:47 США намерены платить странам по всему миру за отказ от российского оружия
16:27 В Австрии пройдут досрочные выборы из-за скандала с вице-канцлером и племянницей олигарха из окружения Путина
16:20 В Украине появится новый семейный праздник - день Отца
16:09 Синяя тарелка и яйцо на завтрак: Немецкие эксперты назвали десять самых необычных способов похудения
15:25 В Британии успешно протестировали экспериментальную терапию генно-модифицированными вирусами
15:21 Это рекорд: Стали известны все подробности о реальном оборонном бюджете США
14:43 Принц Гарри и Меган Маркл празднуют годовщину свадьбы: супруги поделились в Instagram новыми фото
13:35 Определены ТОП-5 самых полезных продуктов на Земле
12:25 Состоялся финал Евровидения-2019: интересные факты из биографии победителя
11:54 На Тернопольщине шаровая молния залетела в дом и взорвалась
11:18 В Харькове прогремел взрыв: погибли двое мужчин
10:53 Сегодня Украина отмечает День памяти жертв политических репрессий
10:23 В правительстве прокомментировали намерение команды Зеленского провести перепись населения
09:50 Дональд Трамп объявил состав делегации, которая примет участие в инаугурации Владимира Зеленского
09:14 ООС: Боевики обстреляли позиции ВСУ из БМП, гранатометов и пулеметов
18.05.2019 г.
21:11 Россия выплатит 2,7 миллионов евро за задержание судна Greenpeace - Reuters
19:44 12 полезных продуктов способных бороться с раковыми клетками
19:43 На Херсонщине вспыхнул легкомоторный самолет
19:27 Французское СМИ дало Зеленскому 30 дней для извинений: Думайте!
19:00 Сегодня пройдет финал Евровидения-2019: где и когда смотреть
18:07 В Украине объявлено штормовое предупреждение
17:26 Порошенко дал ряд советов своему преемнику
16:55 Суд приговорил убийцу работницы Одесского СИЗО к пожизненному заключению
16:18 Ульяна Супрун рассказала о пользе и вреде клубники
15:43 Мужчина купил на гаражной распродаже подлинник Пикассо за 293 доллара
15:15 Google порадовал интернет-пользователей новым дудлом
14:49 США увеличат военную помощь Украине, - Чалый
14:23 Под администрацией президента требовали наказать убийц Кати Гандзюк
13:55 Магическая еда: Известный кулинар рассказал, что стоит есть для похудения
12:57 Стало известно об "элитном пуле" на получения паспортов РФ в ОРДО
12:02 "Сори вери мач": На 1+1 Разумкова назвали президентом, соцсети измываются (ВИДЕО)
11:56 22 000 долларов за котика: ТОП-3 самых редких котов мира
11:52 Пустой ответ на "пустые санкции": Почему Россия не пострадала от украинской "ответки"
11:27 В России бесятся из-за украинского закона о языке. Планируют созвать Совбез ООН
10:49 Стало известно о планах Зеленского на первые сто дней во главе Украины
10:03 За короткое время: Наев назвал единственное условие по освобождению Донбасса
09:47 Злая шутка с Путиным: что произошло, - военный обозреватель
09:44 Спасти себя: Названы ранние признаки рака кожи
09:29 Сегодня наступит особенное майское полнолуние: Чего стоит опасаться?
08:51 В ОРДЛО придумали очередной цирк: «Республики» больше не хотят независимости, - Казанский
08:49 "200 бригаду" пополнил путинский "Змей
08:00 США увеличат помощь Украине
17.05.2019 г.
22:10 ТОП-3 способа сделать память лучше
21:20 Стало известно, когда в Киеве перестанут очищать воду хлором
20:58 Сеть взорвало видео, как спецслужбы РФ провалили спецоперацию (ВИДЕО)
20:43 Associated Press: Комитет ООН против пыток призывает к расследованию злоупотреблений британских войск в Ираке
20:40 Изобретен новый способ выявления раковых клеток
20:19 Егор Киян: Инвестиции являются одним из драйверов украинской экономики
20:00 В Швеции начали курсировать роботизированные фуры
19:58 В Харькове "заминировали" 19 торговых центров: проводится эвакуация граждан
19:30 В столичном кинотеатре "Киев" официально появился новый владелец
19:12 Почему РФ не сможет поставлять газ в ЕС без украинской ГТС, - Злой Одессит
Все новости »

Состоялся финал Евровидения-2019: интересные факты из биографии победителя

Главная » Последние новости » Новости культуры » Состоялся финал Евровидения-2019: интересные факты из биографии победителя
 
Печать Отправить на почту

 

 

Евровидение-2019 подошло к концу. В этом году в мегапрестижном песенном конкурсе победу одержал представитель Нидерландов.

Певец Дункан Лоуренс со своей песней «Arcade» победил в Евровидении-2019. Он стал единственным, кто выступил с песней собственного авторства на конкурсе в Израиле, информирует enovosty.com/news.

Голосование продемонстрировало, что Дункану удалось на 27 баллов опередить Италию, занявшую второе место, а также на 123 балла Россию, занявшую 3 место.

Настоящее имя победителя Евровидения-2019 — Дункан де Мур. Он родился 11 апреля 1994 года в маленьком нидерландском городке Спейкениссе. Еще с детства де Мур знал, что его взрослая жизнь будет связана с музыкой, поэтому образование получил в Тилбергской рок-академии.

Читайте: "Не будет никаких праздников или танцев": Палестинцы угрожают сорвать"Евровидение"в Израиле

Впервые популярность пришла к Дункану в 2014 году. Тогда он принял участие в известном шоу «Голос». Под руководством певицы Илсы де Ланге дошел до полуфинала. После окончания шоу Лоуренс продолжил совершенствовать свои музыкальные навыки и писал много песен.

Композицию Arcade, принесшую победу на Евровидении, Дункан посвятил трагической любовной истории – чувстве к человеку, которого уже нет в живых. На данный момент песню на видеохостинге YouTube посмотрели более 10 млн интернет-пользователей.

Дункан Лоуренс рассказал, что главный посыл его песни – всегда надеяться, что на вашем пути встретится только то, что вам нужно.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 603

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Стало известно о творческих планах политика Вакарчука
Среди депутатов обсуждаются возможные даты досрочных парламентских выборов
Цель Вакарчука - стать Зеленским Западной Украины, - мнение
Стало известно о творческих планах политика ВакарчукаСреди депутатов обсуждаются возможные даты досрочных парламентских выборовЦель Вакарчука - стать Зеленским Западной Украины, - мнение
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ
Иран и Трамп опять раскачивают мир. Год спустя
Итоги дня: Выстраданная дата инаугурации, "Голос" Вакарчука и "революция" в Екатеренбурге
Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд
Инаугурационный переполох: чего на самом деле хочет Зеленский?
Итоги дня: Закон о языке, новый виток в торговой войне и "эвакуация 200"
Американские разборки в Земле Киевской (обновлено)
Итоги дня: Ультиматум Украины, паспортный ответ и наказание Зеленского
Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича
Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?
Все статьи


Читайте также

Израиль заверяет, что не допустит срыва конкурса "Евровидение-2019"
 "Не будет никаких праздников или танцев": Палестинцы угрожают сорвать"Евровидение"в Израиле
Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» в Тель-Авиве могут отменить
 Опубликован список фаворитов конкурса “Евровидение-2019”
Украина отказалась от участия в Евровидении-2019: официальное заявление
 Сердючка снова будет на Евровидении-2019
Названа причина, по которой Украина может отказаться от участия в конкурсе Евровидение 2019
 У Израиля могут отобрать право на проведение Eвpoвидeния-2019

Армия

Вертолет HH-60A «Night Hawk» (США)
Бронетранспортер RG-33 (США)
Беспилотный летательный аппарат KZO (Германия)
Бронетранспортер Намер (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Елена
ПИНЧУК
Олег
СОСКИН
Виктор
ШАФРАНСКИЙ
Владимирович
КУШНАРЁВ
Все персоны    >>

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы


Иннаугурационный переполох


Последние новости в соцсетях



bigmir)net TOP 100

 