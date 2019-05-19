Состоялся финал Евровидения-2019: интересные факты из биографии победителя

Главная » Последние новости » Новости культуры » Состоялся финал Евровидения-2019: интересные факты из биографии победителя Состоялся финал Евровидения-2019: интересные факты из биографии победителя

Закрыть Отправить

Евровидение-2019 подошло к концу. В этом году в мегапрестижном песенном конкурсе победу одержал представитель Нидерландов.

Певец Дункан Лоуренс со своей песней «Arcade» победил в Евровидении-2019. Он стал единственным, кто выступил с песней собственного авторства на конкурсе в Израиле, информирует enovosty.com/news.

Голосование продемонстрировало, что Дункану удалось на 27 баллов опередить Италию, занявшую второе место, а также на 123 балла Россию, занявшую 3 место.

Настоящее имя победителя Евровидения-2019 — Дункан де Мур. Он родился 11 апреля 1994 года в маленьком нидерландском городке Спейкениссе. Еще с детства де Мур знал, что его взрослая жизнь будет связана с музыкой, поэтому образование получил в Тилбергской рок-академии.

Читайте: "Не будет никаких праздников или танцев": Палестинцы угрожают сорвать"Евровидение"в Израиле

Впервые популярность пришла к Дункану в 2014 году. Тогда он принял участие в известном шоу «Голос». Под руководством певицы Илсы де Ланге дошел до полуфинала. После окончания шоу Лоуренс продолжил совершенствовать свои музыкальные навыки и писал много песен.

Композицию Arcade, принесшую победу на Евровидении, Дункан посвятил трагической любовной истории – чувстве к человеку, которого уже нет в живых. На данный момент песню на видеохостинге YouTube посмотрели более 10 млн интернет-пользователей.

Дункан Лоуренс рассказал, что главный посыл его песни – всегда надеяться, что на вашем пути встретится только то, что вам нужно.