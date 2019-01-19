Dronestagram: определены лучшие снимки, сделанные с помощью дронов (ФОТО)

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Фотосообщество Dronestagram определило лучшие снимки 2018 года.

На днях прошел пятый ежегодный конкурс сообщества любителей фотографировать с помощью беспилотных аппаратов. Благодаря дронам люди с разных уголков планеты получают невероятные снимки. Из тысяч работ были выбраны лучшие, сделанные в прошлом 2018 году, информирует enovosty.com/news.

Предлагаем вам подборку самых красивых фото по версии сообщества Dronestagram:

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Справка. На ресурсе Dronestagram общаются и делятся своими работами фотографы, пользующиеся беспилотниками. Каждый год ресурс выбирает лучшие фото. Конкурс проводится в четырех категориях. Здесь соревнуются фотографы, снимающие природу, людей, город и делающие креативные неординарные фото.

Часто для определения победителей приглашают экспертов из известных компаний. В жюри могут входить сотрудники National Geographic, Kodak, Go Pro или Adob.

Таким образом, Dronestagram стал первой соцсетью для дрон-фотографов. Основателем сайта является Эрик Дюпен. Он считает, что беспилотные аппараты открыли для фотографов новые невиданные горизонты.

На данный момент среди пользователей ресурса больше всего американцев, французов, британцев, бразильцев и итальянцев.