РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости культуры

18.12.2018 г.
15:36The Hardkiss порадовали поклонников новым клипом (ВИДЕО)
14:30Олег Винник продолжает бить рекорды популярности в Украине
17.12.2018 г.
20:30В янтаре обнаружили перья птиц, живших 100 млн лет назад
14:3524-летняя филиппинка получила титул "Мисс Вселенная-2018" (ФОТО)
13:02Загадочный код: Ученые раскрыли истинный секрет "Тайной вечери" да Винчи
15.12.2018 г.
13:00На Сумщине обнаружили удивительные украшения 5 века (ВИДЕО)
13.12.2018 г.
20:40В Египте обнаружили огромное кладбище времен Тутанхамона
Все новости культуры

Аналитика

17.12.20181495

Итоги дня: Важное заявление для Украины от США и «москитный флот» для защиты от России

Итоги дня: Важное заявление для Украины от США и «москитный флот» для защиты от России
В США сделали важное заявление о поставках оружия в Украину, Евросоюз намерен продлить санкции против России, а прихожане собора УПЦ МП в Виннице перешли ...
17.12.2018507

Синдром уходящей Меркель

Синдром уходящей Меркель
Германия переживает, если так можно выразиться, «синдром уходящей Меркель», несомненно, являющейся одной из самых серьезных и влиятельных политических ...
17.12.2018276

Карточный домик украинского правосудия. Борьба с коррупцией или игра в имитацию?

Карточный домик украинского правосудия. Борьба с коррупцией или игра в имитацию?
Несмотря на то, что за последние годы для борьбы с коррупцией в Украине были созданы различные специализированные структуры: Нацагентство по борьбе с ...

Последние новости

18.12.2018 г.
17:26 В автомобилях Hyundai ключи заменят отпечатком пальца
16:51 The Washington Post: Российские "фермы троллей" все еще распространяют дезинформацию
16:30 В Китае открыли первый в мире общественный пятизвездочный туалет (ФОТО)
15:53 В России "неугодных" верующих обвиняют в экстремизме и сажают в тюрьму
15:42 Насиров: Главный мытарь – непопулярная должность
15:36 The Hardkiss порадовали поклонников новым клипом (ВИДЕО)
15:11 Британский разведчик HMS Echo взял курс на Одессу, - Злой Одессит
15:10 «Сложная герцогиня»: Меган Маркл хотят изгнать из королевской семьи за неподобающее поведение
15:01 В День святого Николая в Киеве торжественно откроют главную елку Украины: программа
14:45 Американский актер назвал Дональда Трампа "проклятием за грехи американцев"
14:30 Олег Винник продолжает бить рекорды популярности в Украине
14:21 Неожиданно: ложка земли в дeнь выводит жир из opгaнизмa
14:15 Ученые рассказали, почему женщины живут дольше мужчин
14:05 Балканские страны замерзают: три человека погибли от холода в Сербии
13:56 Киевлян предупреждают о "снежном апокалипсисе" на этой неделе
13:48 LG будет выпускать гибкие дисплеи, которые можно скручивать в трубочку
13:38 Украина своими яйцами завалит страну экономического чуда
13:37 «Укрзалізниця» рассказала о рекордах нового Kyiv Boryspil Express
13:28 "Активизация гонки вооружений": Американская разведка опубликовала пугающий прогноз на 2019 год
13:19 Ученые назвали продукт, который защищает от болезней сердца, рака и старческого слабоумия
13:13 Ёлкин в остроумной карикатуре высмеял возможное объединение России и Беларуси
13:01 Когда украинцы получат сразу две пенсии?
12:55 Болезненная новость для Московской патриархии: Официальный Ватикан признал Православную церковь Украины
12:50 Стало известно, как депутаты прогуливают заседания ВР
12:46 Гонка вооружений набирает силу: США работают над усовершенствованием ядерной бомбы
12:38 Спрос на электрический седан Porsche Taycan растет с каждым днем
12:26 Голые сингулярности: найден способ создать машину времени
11:51 "Я буду самым ярым лоббистом": Гройсман рассказал о главных приоритетах для Украины
11:49 В Украине хотят запретить диких животных в цирках
11:30 Как охлаждает "Пламя": В ООС показали мощное оружие украинских военных в действии (ВИДЕО)
11:29 Энергетическое сообщество Украины просит парламент принять законопроект о «зеленых аукционах»
11:17 Держат слово: В Черное море срочно прибыл корабль НАТО (ФОТО)
11:14 В МИД рассказали о мощном орудии для деоккупации Крыма
10:53 В России Путину добавили полномочий
10:40 РФ пророчат откат в нищету и СССР
09:59 Эксперт: Россия — почти колония Китая
09:45 "Это структура КГБистского направления": Генерал вспомнил о знаковых словах Патриарха Кирилла
09:31 Япония переоборудует часть кораблей в авианосцы
09:19 "Победа не только для Украины": Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму. Что это значит?
09:07 "Заложники бедности": Названы лучшие места для покупок перед праздниками
09:04 Украина идет в НАТО и ЕС: Утренние новости Пономаря
09:01 Украинцы опять нанесли удар по боевикам
08:58 Россиян ждет подорожание продуктов
08:47 У Путина вынесли «ДНР-ЛНР» приговор
17.12.2018 г.
22:30 В общественных местах столицы рассыпали отраву
22:00 В Украине запретили известное лекарство от язвы
21:20 Ученые рассказали о продукте, который сокращает риск развития рака на 62 %
20:51 Кабмин планирует урезать оклады глав государственных предприятий
20:41 Госэнергоэффективности советует как можно сэкономить на тепле до 50%
20:36 ВСУ: Подразделения кибербезопасности перешли на боевой режим работы
20:30 В янтаре обнаружили перья птиц, живших 100 млн лет назад
20:25 The New York Times: Россия медленно "душит" украинский порт
20:17 Россия развернула ракетные комплексы и береговые батареи для оккупации Азовского моря
20:00 В Киеве начал курсировать первый в Украине электробус (ФОТО)
19:41 Для увеличения энергоэффективности важно иметь приборный учёт потребляемых ресурсов, - Игорь Черкашин
19:30 В первом месяце зимы, возможно, появится еще один выходной
19:06 Задержание Насирова было постановкой, - эксперт
18:45 Гройсман советует российским чиновникам сделать все возможное для освобождения украинских моряков
17:57 Присоединение Беларуси к России: Путин готовит для Лукашенко длительную осаду
17:04 В Вашингтоне обсудили введение в Украине рынка электроэнергии и отмену формулы "Роттердам+"
Все новости »

The Hardkiss порадовали поклонников новым клипом (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » The Hardkiss порадовали поклонников новым клипом (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Украинская музыкальная группа The Hardkiss анонсировала новую видеоработу и посвятила ее композиции «Коханці».

Клип «Коханці», опубликованный на видеохостинге 18 декабря, повествует историю о «токсической» любви, которой «заражен» весь город, информирует enovosty.com/news.

Напомним, что аудио «Коханці» появилось в YouTube раньше — 18 сентября 2018 года. За 90 дней эту композицию посмотрели почти 2,2 млн интернет-пользователей. Сейчас песня стала даже своеобразным гимном-девизом молодых по уши влюбленных украинцев.

Юлия Санина, комментируя данную музыкальную композицию, говорила, что песня посвящена отношениям, которые даже после окончания, остаются внутри человека как клеймо. Однако, по словам певицы, это нормально и присуще всем.

Читайте: Наталья Могилевская посвятила Кузьме Скрябину проникновенный клип (ВИДЕО)

Режиссером видеоработы на песню «Коханці» уже традиционно стал Вал Бебко. Еще одним режиссером выступила Инна Грабар, а на роль оператора-постановщика группа пригласила Ярослава Пилунского.

Для съемок данной работы музыканты выстроили целый городок, в котором живут люди, получившие травму от бывших отношений.

В клипе переплетаются несколько персонажей и сюжетов. Юлия Санина выразила надежду, что поклонники их творчества смогут разгадать символику и тайный смысл, заложенный в новую работу.

Добавим, что весной The Hardkiss продолжат большой тур в поддержку своего нового альбома.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 285

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Итоги дня: Важное заявление для Украины от США и «москитный флот» для защиты от России
Синдром уходящей Меркель
Карточный домик украинского правосудия. Борьба с коррупцией или игра в имитацию?
Объединительный собор Украинской Церкви и личный интерес Порошенко
Итоги дня: Удар по России, письма Кирилла и позиция Трампа по украинским морякам
Итоги дня: Решительная помощь НАТО, начало конца Трампа и большие проблемы «Северного потока-2»
Итоги дня: Важные решения США по Украине, хитрость «евробляхеров» и снежный плен
Итоги дня: Усиление украинского флота, возвращение Насирова и деньги от ЕС
Итоги дня: Наказание за псевдовыборы, запах России в Париже и окончательный разрыв дружбы с РФ
Итоги дня: Серьезная военная помощь для Украины, упрямство УПЦ МП и конец эпохи Меркель
Все статьи


Читайте также

Наталья Могилевская посвятила Кузьме Скрябину проникновенный клип (ВИДЕО)
 Павел Зибров «взорвал» Сеть новым клипом (ВИДЕО)
Украиноязычная песня пробилась в лидеры YouTube (ВИДЕО)
 Британская музыкальная группа сняла клип в Припяти (ВИДЕО)
The Hardkiss выпустили новую песню (ВИДЕО)
 Вокалист коллектива «Время и Стекло» получил серьезную травму во время съемок нового клипа (ВИДЕО)
This is America: вся Америка обсуждает новый клип Чайлдиша Гамбино
 The Hardkiss выпустили новый завораживающий клип (ВИДЕО)

Армия

Самолет Су-24М
Противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С»
Вертолет Westland Lynx AH Mk.9 (Великобритания-Франция)
Танк «Азовец»
Вся армия    >>

Персоны

Алексей
ГАРАНЬ
Павел
ШЕРЕМЕТА
Валерий
ВОЩЕВСКИЙ
Николай
СИРЫЙ
Все персоны    >>

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы

Преступление века, день «Ольхи» и подготовка к лету по Ким Чен Ынски: Самое «жаркое» из блогосферы



bigmir)net TOP 100

 