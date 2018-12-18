The Hardkiss порадовали поклонников новым клипом (ВИДЕО)

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Украинская музыкальная группа The Hardkiss анонсировала новую видеоработу и посвятила ее композиции «Коханці».

Клип «Коханці», опубликованный на видеохостинге 18 декабря, повествует историю о «токсической» любви, которой «заражен» весь город, информирует enovosty.com/news.

Напомним, что аудио «Коханці» появилось в YouTube раньше — 18 сентября 2018 года. За 90 дней эту композицию посмотрели почти 2,2 млн интернет-пользователей. Сейчас песня стала даже своеобразным гимном-девизом молодых по уши влюбленных украинцев.

Юлия Санина, комментируя данную музыкальную композицию, говорила, что песня посвящена отношениям, которые даже после окончания, остаются внутри человека как клеймо. Однако, по словам певицы, это нормально и присуще всем.

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Режиссером видеоработы на песню «Коханці» уже традиционно стал Вал Бебко. Еще одним режиссером выступила Инна Грабар, а на роль оператора-постановщика группа пригласила Ярослава Пилунского.

Для съемок данной работы музыканты выстроили целый городок, в котором живут люди, получившие травму от бывших отношений.

В клипе переплетаются несколько персонажей и сюжетов. Юлия Санина выразила надежду, что поклонники их творчества смогут разгадать символику и тайный смысл, заложенный в новую работу.

Добавим, что весной The Hardkiss продолжат большой тур в поддержку своего нового альбома.