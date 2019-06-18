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Записные книжки Леонардо да Винчи выложили в интернет (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » Записные книжки Леонардо да Винчи выложили в интернет (ФОТО)
 
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Совсем недавно записные тетради известного во всем мире художника и изобретателя мог читать лишь узких круг ученых. Теперь же каждый желающий может познакомиться с дневниками Леонардо да Винчи.

Записные книжки философа, художника и изобретателя уже оцифрованы и выложены в открытый доступ. Размещенные в онлайн-режиме труды – в очень хорошем качестве, информирует enovosty.com/news.

Чтобы увидеть дневники Леонардо да Винчи, необходимо зайти на онлайн-ресурс Музея Виктории и Альберта, расположенного в Великобритании. Все записи были названы современными учеными кодексами. На сайте они названы следующим образом: Codex Forster 1, Codex Forster 2 и Codex Forster 3.

До недавних времен подобные труды да Винчи могли лицезреть лишь избранные. Только специализированные ученые имели право на получение доступа к записным книжкам Леонардо.

Записные книжки Леонардо да Винчи выложили в интернет (ФОТО)

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Записные книжки Леонардо да Винчи выложили в интернет (ФОТО)

Записные книжки Леонардо да Винчи выложили в интернет (ФОТО)

Добавим, что художник начал вести дневники в 1480-х годах. Тогда он нес военную службу, а также занимал дожность военно-морского инженера, нес службу герцогу Милану. Все его записи отличались невероятной оригинальностью. Каждый листок бумаги помещал большое количество идей и изобретений.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 261

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