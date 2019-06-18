«Время и Стекло» порадовали поклонников новым клипом (ВИДЕО)

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Популярный украинский музыкальный коллектив «Время и Стекло» обнародовал новый клип. Видеоработа представлена на песню VISLOVO.

В YouTube на официальном канале поп-группы появился новый клип. «Время и Стекло» сняли видеоряд на песню VISLOVO.

В клипе Надя Дорофеева выглядит как всегда эпатажно. Певица надела откровенное боди, украшенное леопардовой расцветкой. Помимо данного образа, Надежда появляется в клипе и во многих других нарядах, не менее дерзких. , информирует enovosty.com/news.

В клипе много неожиданных моментов. В одном кадре вы увидите толпу полицейских, которые бегут в туфлях на высоких каблуках. В другом кадре – женщины боготворят мужскую лысину.

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Клипом «Время и Стекло» анонсировали своей новый альбом и предстоящее шоу, которое осенью состоится во Дворце Спорта. Напомним, оно запланировано на 5 октября текущего года.

Справка. Авторами музыки к новому клипу сознаваться Алексей Завгородний и Алексей Потапенко. Этот же тандем работал над аранжировкой. Текст к песни был придуман Потапом.