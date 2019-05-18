Сегодня наступит особенное майское полнолуние: Чего стоит опасаться?

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Уже сегодня ночью украинцев ждёт особенное полнолуние

Любое полнолуние — это всегда очень сложно для людей, так как влияние спутника нашей планеты на человека очень трудно переоценить. Ну а в этом мае жителей нашей страны ждёт особенное полнолуние. И ждать его будет уже сегодня, 23 часа 13 минут. Астрологи предупреждают о том, что полнолуние, произошедшее в знаке Скорпиона, станет опасным катализатором страстей и заставит человека проявить темные стороны своей личности. Возможны вспышки насилия и неконтролированной агрессии. И без того непростая ситуация будет усугублена двумя таинственными планетами, которые имеют плохую репутацию в мире астрологии. Речь идет об Уране и Плутоне, информирует enovosty.com/news.

Уран в этот период соединится с Венерой, а это может стать вестником внезапной смерти человека, связанного с искусством. И речь идет не о старых или давно болеющих: весть может застать поклонников врасплох. Еще один большой риск — оказаться жертвой манипуляций, оказаться под воздействием профессионального мошенника.

Как себя обезопасить? Конечно же,трудно уйти от своей судьбы, но все же можно уменьшить риски. В частности, в это непростое время лучше не ходить по безлюдным темным местам, общаться с незнакомцами и провоцировать людей на агрессию.