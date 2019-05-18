Мужчина купил на гаражной распродаже подлинник Пикассо за 293 доллара
Житель Британии случайно приобрел на гаражной распродаже настоящую картину Пикассо. Эксперты оценивают работу в 955 тыс долларов.
Во время проведения гаражной распродажи был продан подлинник Пикассо. Картину приобрел коллекционер из города Кроли (Великобритания). За нее он заплатил всего 293 доллара, информирует enovosty.com/news.
Мужчина показал свое приобретение экспертам – те были ошарашены и признали работу подлинником Пикассо. Они уверены, что на гаражной распродаже была куплена картина-стилизация под названием «Купальщица, сидящая на морском берегу». Работа, предположительно, является подготовительным вариантом. Именно ее Пикассо показывал Роланду Пенроузу.
Реальная стоимость уникальной покупки – 955 тыс. долларов.
Справка. Пабло Пикасо – испанский и французский художник и скульптор. Он является основоположником модернистского направления- кубизма. Данный стиль предполагает, что трехмерное тело должно быть изображено как ряд соединенных плоскостей. Эксперты считают Пикассо одним из самых дорогих художников в истории. Картину «Алжирские женщины» в 2015 году продали на Нью-Йоркском аукционе за рекордные 179 млн долларов. Интересно и то, что полотна Пикассо лидируют по «популярности» у воров.
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