22 000 долларов за котика: ТОП-3 самых редких котов мира

Главная » Последние новости » Новости культуры » 22 000 долларов за котика: ТОП-3 самых редких котов мира 22 000 долларов за котика: ТОП-3 самых редких котов мира

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Десятки тысяч долларов за котика? Да пожалуйста. Некоторые люди с удовольствием готовы выложить баснословные суммы денег за то, чтобы стать счастливым обладателем драгоценного пушистика

В последнее время все больше людей считают правильным взять котика из приюта, а не отдавать деньги за породистого малыша. Тем не менее, некоторые не прочь заплатить поистине огромные деньги за нового любимца, информирует enovosty.com/news.

Сафари

Это гордый и красивый кот, который может достигать 11 килогам. Эта интересная и недешевая порода произошла от дикого собрата жоффруа, что видно и по внешности, и по манерам поведения этого кота. Если хотите, чтобы сафари мурчал у вас на коленях — приготовьте 8 000 долларов.

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Као-мани, Алмазный глаз

За такого красавца не жалко отдать любые деньги — белый, нежный и имеет поистине уникальные глаза. Часто — разного цвета. Это очень давняя порода и ранее ею владели только люди королевской крови. А сейчас её цена тоже королевская — от 7000 до 10 000 долларов.

Саванна

Отдавая 22 тысячи долларов вы получаете большого и сердитого на вид, но нежнейшего кота. Его вес достигает 15 килограмм, но он очень любит посидеть на коленках у хозяина и просто обожает купаться.