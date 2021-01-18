Война за борщ, хумус и квашенную капусту: Как страны ведут громкие «кулинарные бои»

Главная » Последние новости » Новости культуры » Война за борщ, хумус и квашенную капусту: Как страны ведут громкие "кулинарные бои" Война за борщ, хумус и квашенную капусту: Как страны ведут громкие "кулинарные бои"

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Страны готовы бороться за свои национальные блюда

Южная Корея против Китая, Украина против России, Перу против Чили, — многие страны не готовы отдавать права на свои традиционные блюда и доказывают свою правоту годами, информирует enovosty.com/news.

Война за борщ

Традиционно это блюдо считается национальным блюдом украинской кухни, но его облюбовали белорусы, россияне, поляки и литовцы. В 2019 году принадлежащий МИД РФ аккаунт Russia Today в «Твиттере» опубликовал пост о том, что это символ традиционной русской кухни, вызвав очень бурную реакцию украинцев. Еще один скандал был связан с тем, что авторы ресторанного рейтинга Michelin в пресс-релизе гастрономического гида по ресторанам Москвы назвали борщ «русским» блюдом. В результате руководство Michelin извинилось за «российский борщ» перед посольством Украины. В результате мы победили в этом непростом споре: культуру приготовления украинского борща внесли в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Следующий этап состоит в том, чтобы борщ признало нематериальным достоянием и ЮНЕСКО.

Но не только борщ стал гастрономическим камнем преткновения. Новый серьезный конфликт вспыхнул между Сеулом и Пекином после того, как в конце прошлого года в Китае получили международный сертификат за пао цай — блюдо из китайской провинции Сычуань. Но уж больно это угощение напоминает всемирно известную южнокорейскую острую маринованную капусту кимчи. После этого в социальных сетях с невиданной силой запылал словесный баттл между защитниками квашеных овощей как со стороны Китая, так и со стороны Южной Кореи.

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Ещё одно блюдо, которое облюбовали во всем мире — хумус. Много стран на Ближнем Востоке приписывают себе изобретение этого невероятно вкусного нутового пюре, но именно Израиль и Ливан перевели давние споры на новый уровень. У каждой стороны своя правда. Так, в Израиле ссылаются на религиозные записи, которые имеют очень глубокие корни. Согласно этим упоминаниям, хумус они готовили более двух тысяч лет тому. В свою очередь в Ливане подали в суд на соседей, аргументировав иск тем, что Израиль присвоил себе ливанское национальное блюдо, на чем зарабатывает большие деньги. Кроме того, в Бейруте решили направить петицию в Евросоюз, требуя от европейских властей признать хумус культурным наследием их страны. Вот только инициативы как Ливана, так и Израиля с треском провалились: в Евросоюзе заявили, что хумус является достоянием всего Ближнего Востока, в том числе и Израиля.

Интересный факт: в Ливане установили мировой рекорд — команда из трех сотен поваров приготовила самую большую порцию хумуса, которая весила 10,452 кг. Именно такую площадь занимает Ливан – 10 452 кв. км.

Еще одна сладкая война ведётся за пахлаву. Здесь в нешуточной войне схлестнулись Греция и Турция. Страны и так имею немало острых углов в отношениях, а тут прибавилось и гастрономических конфликтов. На сей раз виной стал слоёный пирог, пропитанный мёдом и маслом, именуемый пахлавой. Конфликт обострился в 2012 году, когда Барак Обама организовал ужин в Белом доме, посвященный Дню независимости Греции. Тогда президенту очень пришлась по душе именно пахлава, что вызвало бурю эмоций в Турции.