Украинцев сильно напугали прогнозом на весну-2020

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Весна 2020, погода которой не сулит украинцам ничего хорошего, будет очень холодной. Особенно — её начало

Аномально тёплая зима заставила украинцев говорить о том, что снега стоит ждать уже в апреле. Синоптики согласились с тем, что морозы и холод, которых так ждали перед новогодними праздниками, придут в первой части весны 2020 года. Народный синоптик рассказал о том, что весна будет сухой, дождей не стоит ждать, особенно в мае. Связывают это с тем, за классификацией Брюсова календаря пришел год Луны. А вот в марте Украину накроют морозы, в первую половину будет очень холодно, информирует enovosty.com/news.

Так, по словам синоптика, первая половина марта удивит жителей страны сильными морозами, а апрель будет холодным и сырым. Только конец первого весеннего месяца наконец-то принесёт долгожданное тепло и ясную погоду. А вот май будет очень душным и сухим.

Напомним, ранее синоптики говорили о том, что в январе Украину накроют «драконовские морозы», но погода в стране осталась аномально тёплой. Лишь иногда в некоторых регионах температура опускается немного ниже нуля.