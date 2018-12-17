Загадочный код: Ученые раскрыли истинный секрет «Тайной вечери» да Винчи

Главная » Последние новости » Новости культуры » Загадочный код: Ученые раскрыли истинный секрет "Тайной вечери" да Винчи Загадочный код: Ученые раскрыли истинный секрет "Тайной вечери" да Винчи

Закрыть Отправить

Многие специалисты уверены, что известный итальянский художник Леонардо да Винчи в своей фрески «Тайная вечеря» скрыл пророчество. Согласно мнению ученых, в 4006 году наступит конец света.

На фреске художник изобразил последнюю встречу Иисуса со своими последователями, а также реакцию каждого из них, когда Сын Божий сообщает о предательстве одного из апостолов, информирует enovosty.com/news.

Ученые, изучающие его работы, считают, что на этой фреске особое внимание да Винчи отвел цифре 3. Например, на ней он изобразил 3 оконных проема и разбил апостолов на 3 группы. Эксперты подчеркивают, что художник не спроста так сделал, он заложил в это дополнительный смысл. Они полагают, что он зашифровал приближение апокалипсиса.

Да Винчи предсказывает, что 21 марта 4006 года начнется всемирный потоп на планете, он закончится 1 ноября. Эксперты сделали анализ работы, которая была сделана на основе «Тайной вечери» для Людовика XIII. Чтобы выяснить дату конца света за основу они взяли знаки зодиака, а также 24 латинские буквы, чтобы передать 24 часа в одном дне.

Ранее сообщали, что ученые сделали сенсационное заявление — главная героиня картины Леонардо да Винчи «Джоконда» была больна. У нее изображенный характерный зоб, кисти рук имеют припухлость, отсутствуют брови и ресницы, очень тонкие волосы, и цвет ее лица желтоватого оттенка.

Читайте: Ученые назвали секрет счастья