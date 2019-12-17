Queen порадовала поклонников новым клипом на песню Тhank God it’s Christmas

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Для культовой песни Тhank God it’s Christmas участники рок-группы Queen создали новый анимационный видеоролик.

Легенда рок-музыки – группа Queen – опубликовала на официальном YouTube-канале новую версию рождественской композиции Тhank God it’s Christmas, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что сама песня появилась на свет 35 лет назад. Данный сингл был включен в третий сборник хитов Greatest Hits III.

Над новым анимационным клипом трудились сами участники рок-группы. Брайан Мэй и Роджер Меддоуз-Тейлор придумали идею ролика. Режиссером анимации стал Джастин Мун.

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В новом видеоклипе перед зрителем возникает заснеженный городок. Жители во всю готовятся к празднованию Рождества. Клип пропитан уютом теплых квартир и человеческих отношений.

Также в ролике присутствует персонаж, который гладит рыжую лисицу. Участник Queen Брайан Мэй заявил, что видео должно напомнить каждому из нас, что люди ответсвенны за всех живых существ. Он добавил, что это не просто для нашего блага и благополучия наших детей и внуков, а, прежде всего, в знак уважения к правам «братьев наших меньших».