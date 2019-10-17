Определен самый влиятельный человек в Голливуде

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В США составили рейтинг наиболее влиятельных деятелей Голливуда в области развлечений.

Издание The Hollywood Reporter составило рейтинг наиболее влиятельных людей Голливуда. На первом месте оказался гендиректор и президент корпорации Disney Роберт Айгер. За 2019 год его студия фильмов принесла прибыль в размере 8 млрд долларов США, информирует enovosty.com/news.

Далее оказались руководители Netflix — Рид Хастингс (генеральный директор), а также Тед Сарандос (главный контент-менеджер). Тройку лидеров замыкают Брайн Робертс и Стив Бурке, управляющие студией NBCUniversal.

Лидер рейтинга Роберт Айгер родился в 1951 году. Свою карьеру он начал с ведущего прогноза погоды на одном из местных каналов. В 1974 году он пошел работать American Broadcasting Company, а с 1993 года стал руководителем компании BC Network Television Group. В дальнейшем он стал главным исполнительным директором Capital Cities/ABC. Эта корпорация в дальнейшем была приобретена студией Disney.