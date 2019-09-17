Игра престолов завоевала десять наград Эмми

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Афиша 

Вся Афиша    >>

Фото недели

Из чего состоят привычные нам вещи

Все фото »

Новости культуры

17.09.2019 г.
11:53Игра престолов завоевала десять наград Эмми
14.09.2019 г.
15:17Названа неожиданная причина страшной болезни Заворотнюк
10:20Известную американскую актрису посадили в тюрьму за взятку
12.09.2019 г.
14:55Евгения Власова сделала сенсационное признание о своей «выдуманной» болезни
10.09.2019 г.
16:38Определены самые модные цвета нового сезона
11:53У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
08.09.2019 г.
08:38Главный приз Венецианского кинофестиваля достался «Джокеру»(Трейлер)
Все новости культуры

Аналитика

17.09.2019

Половина денег на оборонку, дороги и долги: Бюджет 2020 в цифрах и оценках экспертов

Половина денег на оборонку, дороги и долги: Бюджет 2020 в цифрах и оценках экспертов
Минимальная зарплата почти 5 тыс грн, доллар по 28, половина денег на оборонку и долги - Кабмин внес на рассмотрение народных депутатов проект закона ...
16.09.2019

Итоги дня: Паника на биржах, расплата за кровь "киборгов" и "вторая Зайцева" в Харькове

Итоги дня: Паника на биржах, расплата за кровь киборгов и вторая Зайцева в Харькове
Рынку нефти грозит рекордный за 29 лет шок, в Мариуполе расстреляли убийцу "киборгов", а в Харькове девушка на кабриолете влетела в толпу пешеходов, ...
13.09.2019

Итоги дня: "Троянский конь" Путина, "новая реальность" в Украине и сильная речь Сенцова

Итоги дня: Троянский конь Путина, новая реальность в Украине и сильная речь Сенцова
Верховная Рада уволила Центральную избирательную комиссию, президент Зеленский рассказал, когда можно будет проводить выборы на Донбассе, а в Киеве начал ...

Последние новости

17.09.2019 г.
15:32 Стали известны вредные для здоровья привычки, которые почему-то считаются полезными
15:23 Коломойский может сорвать кредит МВФ — экономист
15:04 От российского "мирного атома" начинают отказываться давние партнеры, - Злой Одессит
15:00 34 миллиона погибших за 5 часов: В Сети показали компьютерную симуляцию ядерной войны между США и Россией (ВИДЕО)
14:48 США создадут истребители нового поколения
14:45 В Украине массово штрафуют нелегальные АЗС
14:30 Назвали фрукт, который поможет омолодить кровь
14:30 В Европу идет “монстр с Востока”: синоптики прогнозируют самую лютую зиму за последние тридцать лет
14:21 Раскрыт главный кошачий секрет: стало известно, как эти животные общаются между собой
14:15 Эксперты назвали лучшие гаджеты для детей
14:15 Украина сможет заниматься транзитом газа в ЕС через свою территорию без заключения нового договора
14:11 В Украине резко сократилось количество безработных
14:00 “Куда ни плюнь, попадешь в забор”: жители Крыма жалуются на оккупационную власть
14:00 Пособие на новорожденного в Украине: рассчитан размер выплаты в 2020 году
13:59 Европу ждет самая суровая зима за последние 30 лет
13:52 Ученые: Когда нельзя есть яичницу на завтрак
13:45 В Минске прокомментировали создание конфедерации с Россией
13:32 Убийство террориста Джумаева как первый акт серии ликвидаций, - "Злой одессит"
13:28 Синоптик: Завтра в Украину придет осенняя дождливая погода
13:20 Ученые рассказали, почему не стоит увлекаться сушами
13:15 Над оккупированным Донбассом разбросали украинские патриотические листовки (ФОТО)
13:07 В Сети показали обновленный “мост Кличко” в Киеве (ВИДЕО)
12:41 ​В центре вирусологии в России, где хранятся вирусы Эбола и оспы, произошел взрыв
12:31 Диетологи назвали доступные продукты, которые без лекарств снижают давление
12:27 Украинцев заставят рассказать государству всё о своем имуществе. Иначе - наказание
12:18 Эксперты рассказали, сколько и за какие номерные знаки для авто надо платить
12:07 Зеленский и Богдан договариваются с Коломойским по Приватбанку: Пойдет ли Украина на сделку с дьяволом
12:04 Военная мощь Китая быстро становится самой большой угрозой военному превосходству США
11:54 Хотят льгот и кредитов: В Украине судостроители готовы выпускать до 30 кораблей в год
11:53 Игра престолов завоевала десять наград Эмми
11:52 В Украине - минус один банк. Что будет с клиентами?
11:32 СМИ: Иран мог участвовать в атаке на НПЗ в Саудовской Аравии
11:00 Поджог дома Гонтаревой: преступник попал на записи камер
10:40 Украина сократила импорт свинины на 25%
10:17 Украинские судостроители хотят выпускать до 30 кораблей в год
09:56 РФ пытается балансировать между Индией и Китаем
09:42 Украинские военные убили трех боевиков и захватили их пулеметчика
09:39 Бой проигран: Индийские авианосцы обойдутся без палубных истребителей РФ, - "Злой одессит"
09:38 Украинцев завалили плохой картошкой из Беларуси. Что будет с ценами на овощ?
09:35 Министр Пристайко рассказал, когда США начнут спасать Донбасс
09:15 В ЕС рассказали, на сколько дней хватит запасов нефти
08:59 Первая встреча Зеленского и Путина: в РФ назвали вероятную дату
08:38 Трамп готовит ответные меры на атаку на НПЗ в Саудовской Аравии
08:29 Несмотря на усилия пропаганды: Выпускники из Крыма и ОРДЛО стремятся учиться в Украине
08:27 Грузинский журналист пояснил, почему обматерил Путина
08:24 Британский банк отказал в деньгах российскому олигарху
08:21 Шпионский скандал получил громкое продолжение
08:10 Возле Киева сожгли дом Гонтаревой
08:05 Донбасс умирает: Журналист поведал о серьезных проблемах у боевиков ДНР-ЛНР
07:50 Украинцы, работающие в Польше, хотят увеличения зарплат
07:40 Несколько тысяч людей были эвакуированы во Львове из-за сообщения о минировании
07:30 Пользователи Viber скоро смогут порадоваться новой креативной функции
07:15 В Украине серьезно возьмутся за нелегальные АЗС: чем грозит торговля без лицензии
07:00 Украинец установил рекорд, проплыв по Днепру более 900 км
06:30 В Афганистане убили американского военного, - Reuters
16.09.2019 г.
23:00 Эдвард Сноуден предупредил чиновников об опасности использования WhatsApp и Telegram
22:40 Новое приложение Google позволит осуществлять поиск по скриншоту
22:30 Lenovo запатентовал смартфон, который сгибается в двух местах
22:20 Стало известно, сколько в 2020 году будут получать матери-одиночки
22:10 Китай может наложить вето на резолюцию Совбеза ООН по Афганистану
Все новости »

Игра престолов завоевала десять наград Эмми

Главная » Последние новости » Новости культуры » Игра престолов завоевала десять наград Эмми
 
Печать Отправить на почту

 

 

Популярная на весь мир киносага стала обладательницей десяти статуэток Эмми в технических номинациях.

Игра престолов завоевала 10 наград Эмми в подкатегории Creative Arts. Жюри конкурса было в восторге от визуализации саги, уникальности костюмов, работы каскадеров, заставки, а также от качественного музыкального сопровождения. Таким образом, Игра престолов стала самой номинированной картиной за всю историю существования премии Эмми, информирует enovosty.com/news.

На втором месте по количеству престижных статуэток оказался фильм Фри-соло, снятый студией Creative Arts. Он заработал 7 наград. Это же место картина делит с нашумевшим сериалом Чернобыль (также 7 наград).

Далее разместился сериал-комедия «Удивительная миссис Мейзел», завоевавший шесть премий.

Справка. Телевизионная премия Эмми является своеобразным эквивалентом «Оскара». Церемония вручения престижных статуэток проводится в США с 1949 года. Своим названием награда обязана слову «immy», обозначающему катодную трубку, которая использовалась в первых камерах. Статуэтка выполнена в виде силуэта женщины, держащей атом (символизирует телевидение как науку), а также имеющей крылья (символ телевидения как искусства).

Читайте: Стивен Спилберг назвал угрозу для мирового кинематографа


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 291

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Половина денег на оборонку, дороги и долги: Бюджет 2020 в цифрах и оценках экспертов
Итоги дня: Паника на биржах, расплата за кровь "киборгов" и "вторая Зайцева" в Харькове
Итоги дня: "Троянский конь" Путина, "новая реальность" в Украине и сильная речь Сенцова
Зе-паника прокураторов и монополизация власти
Итоги дня: Новый план Путина в Украине, преступление и наказание в Раде и удар по РФ от ЕС
Итоги дня: Важное решение по Цемаху, жесткая драка чиновниц и газовый "козырь" Украины
Цена компромисса: когда закончится война на Донбассе и какую цену заплатит Украина?
Итоги дня: Импичмент с подвохом, "бонд" в путинском дворе и громкое заявление Нетаньяху
Пленные вернулись. Вопросы остались…
Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации
Все статьи


Читайте также

Объявлены номинанты "Эмми-2019": "Игра престолов" получила рекордные 32 номинации
 Ученые назвали новый вид мух в честь героя Игры престолов
Звезду «Игры престолов» заметили в больнице по лечению алкозависимости (ФОТО)
 Поклонники «Игры престолов» требуют переснять восьмой сезон
Пятая серия финального сезона "Игры престолов" установила рекорд по просмотрам: 18,4 миллиона
 «Звездные войны» : новые эпизоды и даты выходов
Стивен Кинг спрогнозировал финал Игры престолов
 Звезда "Игры престолов" вышла замуж в наряде украинского дизайнера
Загрузка...

Армия

Зенитный ракетный комплекс «Квадрат-2Д»
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper (США)
Зенитно-ракетный комплекс М1097 Avenger (США)
Боевая разведывательная машина Serval AGF (Германия)
Вся армия    >>

Персоны

Александр
ЯРОСЛАВСКИЙ
Алексей
ВАДАТУРСКИЙ
Андрей
ПАРУБИЙ
Юрий
ПРОДАН
Все персоны    >>

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы


Законодательные инициативы Зеленского


Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 