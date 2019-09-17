Игра престолов завоевала десять наград Эмми

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Популярная на весь мир киносага стала обладательницей десяти статуэток Эмми в технических номинациях.

Игра престолов завоевала 10 наград Эмми в подкатегории Creative Arts. Жюри конкурса было в восторге от визуализации саги, уникальности костюмов, работы каскадеров, заставки, а также от качественного музыкального сопровождения. Таким образом, Игра престолов стала самой номинированной картиной за всю историю существования премии Эмми, информирует enovosty.com/news.

На втором месте по количеству престижных статуэток оказался фильм Фри-соло, снятый студией Creative Arts. Он заработал 7 наград. Это же место картина делит с нашумевшим сериалом Чернобыль (также 7 наград).

Далее разместился сериал-комедия «Удивительная миссис Мейзел», завоевавший шесть премий.

Справка. Телевизионная премия Эмми является своеобразным эквивалентом «Оскара». Церемония вручения престижных статуэток проводится в США с 1949 года. Своим названием награда обязана слову «immy», обозначающему катодную трубку, которая использовалась в первых камерах. Статуэтка выполнена в виде силуэта женщины, держащей атом (символизирует телевидение как науку), а также имеющей крылья (символ телевидения как искусства).

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