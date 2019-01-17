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Потап и Настя Каменских подтвердили слухи о совместном уикенде (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » Потап и Настя Каменских подтвердили слухи о совместном уикенде (ФОТО)
 
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Известные украинские исполнители Потап и Настя Каменских признались, что провели совместный отдых за границей. В подтверждение этому они опубликовали снимок.

Уже давно в Сети ходят слухи, что Алексея Потапенко и Каменских связывают личные отношения. А где-то неделю назад поклонники артистов заметили, что у обоих в Instagram почти одновременно появились очень похожие фото. Потап и Настя позировали в одном и том же бассейне, информирует enovosty.com/news.

Сейчас звезды шоу-бизнеса решили развеять все слухи и опубликовали снимок, где видно, что они проводят общий уикенд. Фотографию на своей странице в соцсети обнародовала Настя. Она еще и написала, что это было очень доброе утро, проведенное в Санта Монике.

Потап и Настя Каменских подтвердили слухи о совместном уикенде (ФОТО)

На фото видно, что вместе с ними отдыхает Позитив (Алексей Завгородний) и его жена Анна.

Читайте: Настя Каменских и Потап озадачили поклонников совместным снимком

Поклонники Потапа и Насти очень ярко отреагировали на снимок. Они призывают артистов перестать скрывать свои отношения.

Справка. Первые слухи о романе между этими двумя артистами просочились в интернет еще в 2017 году. Именно тогда популярная поп-группа «Потап и Настя» была «поставлена на паузу». Приблизительно в этот же период Потапенко оформил развод со своей супругой Ириной Горовой. Однако ни Настя, ни Потап до сих пор не расставили все точки вокруг слухов.


Автор: Катерина Лукьянчук
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