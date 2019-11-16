Фильм «Джокер» установил новый рекорд

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Кассовые сборы кинокартины Джокер преодолели показатель в миллиард долларов США. Теперь этот фильм является первым с рейтингом R, достигшим такой отметки.

Джокер собрал миллиард долларов кассовых сборов. Теперь этот фильм – первый в категории R, заработавший такую сумму. Отметим, что R-рейтинг предполагает показ картин для более взрослой аудитории. Те, кому не исполнилось 17 лет, должны посещать сеансы исключительно в сопровождении родителей или их представителей, информирует enovosty.com/news.

Миллиард долларов картина заработала вечером в пятницу, 16 ноября. Добавим, что на такие кассовые сборы у фильма ушло больше месяца с начала релиза.

Эксперты сообщают, что в домашнем прокате Джокеру удалось собрать немного больше, нежели 320 млн долларов. Остальную сумму картина заработала в мировом прокате.

Напомним, ранее Джокер уже устанавливал рекорды. Так, 10 ноября стало известно, что картина является самым прибыльным фильмом, снятым по комиксу. Фильм опередил даже «Маску» с Джимом Керри в главной роли.

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Справка. Режиссером Джокера является Тодд Филлипс. Главную роль в фильме сыграл Хоакин Феникс.