Стало известно, сколько людей необходимо для колонизации Марса

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Согласно новому исследованию, для того, чтобы успешно колонизировать Марс необходимо минимум 110 человек

Ученые установии, какое минимальное количество людей необходимо для колонизации Марса. Новое исследование называется «Минимальное количество поселенцев для выживания на другой планете». Автором исследования является профессор Национального института политехнических исследований Бордо Жан-Марк Салотти, информирует enovosty.com/news.

В исследовании говорится, что до Марса очень далеко и для того, чтобы колония функционировала так далеко от земной цивилизации, все должно быть очень тщательно продумано. В том числе сколько людей должно быть на планете, чтобы колония могла функционировать.

Возникает много вопросов, когда речь идет о каком-либо присутствии на другой планете. Как люди будут организовываться? Какое оборудование они должны привезти? Как они будут добывать ресурсы? Какие навыки нужны? Концепция Салотти сводится ко времени. Сколько времени требуется для выживания на фоне того, сколько времени доступно. Для Салотти эффективное число людей, необходимых для выживания, составляет 110 человек.

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«Концепция основана на сравнении между необходимым рабочим временем для удовлетворения всех потребностей в выживании и работоспособностью людей», — сообщает Салотти

«Это, очевидно, приблизительная оценка с многочисленными допущениями и неопределенностями», — пишет он. Но это не умаляет полезности исследования. Если когда-нибудь в будущем на Марсе появится человеческая колония, то нам необходимо будет применять рабочие модели для ее функционирования. «Насколько нам известно, это первая количественная оценка минимального числа людей для выживания на основе технических ограничений», — говорит Салотти.

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