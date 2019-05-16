Поклонники «Игры престолов» требуют переснять восьмой сезон

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Фанаты мегапопулярного сериала «Игра престолов» просят НВО переснять финальный сезон. Поклонники недовольны многочисленными киноляпами и игнорированием логики.

Любители фэнтези-сериала «Игра престолов» требуют от создателей изменения финала. На ресурсе Change.org даже появилась петиция, посвященная данной проблеме, информирует enovosty.com/news.

Авторы обращения назвали Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса плохими сценаристами. По мнению поклонников, создатели сериала часто игнорировали исходный текст (книги, по которым создавалась картина).

В петиции есть такая фраза: «Фэнтези заслуживает такого конца, который бы имел смысл». Обращение уже собрало более 200 тыс. подписей от зрителей.

Очень сильно фанаты сериала огорчены многочисленными киноляпами. Один из них — появление кофейного стаканчика в кадре. Оказалось, что участник съемки случайно позабыл картонный стакан на столе. Интернет бушевал мемами на эту тему, а любители фэнтези писали, что НВО смог потратить миллионы на каждую серию, но не смог забрать кофе с кадра. Также зрители огорчились и после того, как в сериале показали вторую руку Джейми Ланнистера, которая на тот момент уже была отрезана.

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Не понравилось фанатам и поведение Дейенерис. Они назвал сожжение ею Королевской Гавани «меганелогичным поведением».