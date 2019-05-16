Олег Винник впервые дал концерт в своем родном селе

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Мегапопулярный украинский исполнитель Олег Винник дал концерт в селе Червоный Кут на Черкасщине.

Популярный украинский артист решил подарить своему родному селу грандиозный концерт. Винник впервые за 45 лет выступил перед земляками. Свой концерт он посвятил покойным родителям, информирует enovosty.com/news.

Концерт состоялся 14 мая. Выступление проходило под открытым небом. Послушать хиты пришло приблизительно 30 тыс. людей. Отметим, что в истории Червоного Кута еще не было такого мероприятие, где б собралось столько зрителей.

Чтобы провести выступление на родине, Олегу Виннику пришлось «поставить на паузу» свой европейский тур (он начался 11 мая, -первое выступление было в Вильнюсе).

Артист очень долго не объявлял, что готовит концерт на Черкасщине. Винник усердно готовился к мероприятию, но не афишировал. Музыкант сообщил, что для него это очень ответственное и трепетное событие. «На концерте памяти самых родных мне людей я сердцем чувствовал их присутствие здесь», — подытожил Олег Винник.

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17 мая певец продолжит свой европейский тур. У него запланирована серия выступлений в Германии и Чехии. А на 29 мая запланирован старт украинского тура.