Кролик за 91 млн долларов: продана самая дорогая скульптура в мире

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На аукционе продали самую дорогую скульптуру ныне живого художника. Ею стал «Кролик» Джеффа Кунса.

За работу, напоминающую надувной шар, заплатили рекордные 91 млн долларов. Таким образом, данное событие стало самой дорого продажей скульптуры живого художника, информирует enovosty.com/news.

Сам «Кролик» изготовлен из нержавеющей стали. Накануне торгов он был оценен в 50-70 млн долларов США, но в течении 10 минут цена взлетела до рекордной. На официальном сайте аукционе Christie’s в описании значилось, что выставляется «очень милый, зловещий, мультяшный, озорной, сексуальный, прохладный, ослепительный и знаковый Кролик».

Кто именно приобрел скульптуру не сказано. Известно, что к лоту прилагался сертификат с подписью Джеффа Кунса, доказывающий подлинность.

Отметим, что Кунс создал своего «надувного» Кролика в 1986 году.

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Справка. Джефф Кунс является довольно эпатажным художником. Очень часто его работы сверхоткровенные. Скорее всего, самая скандальная его работа – это аналог Камасутры под названием «Сделано на небесах».