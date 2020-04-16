В Египте найден уникальный корабль, описанный Геродотом

Главная » Последние новости » Новости культуры » В Египте найден уникальный корабль, описанный Геродотом В Египте найден уникальный корабль, описанный Геродотом

Закрыть Отправить

В Египте найден уникальный корабль, которому более 2500 лет

Затонувший корабль, найденный в Заливе Абу-Кир реки Нил, возможно, пролежал на дне реки более 2500 лет. Ученые считают, что на этом корабле обнаружены инженерные конструкции, возможность существования которых обсуждалась веками, информирует enovosty.com/news.

В произведении «Геродотские истории» известного древегрческого историка Геродота, опубликованном около 450 г. до н.э., историк писал о своей поездке в Египет и описывал египетское грузовое судно, называемое «baris». Строение этого типа судна напоминает «кирпичную кладку»

Хотя судно находилось в воде более 2500 лет, оно очень хорошо сохранилось. Археологам удалось исследовать 70% корпуса. «Только когда мы обнаружили это судно, мы поняли, что Геродот прав», — сказал археолог Дамиан Робинсон из Оксфордского центра морской археологии. «Стыки обшивки корабля расположены в шахматном порядке таким образом, что он выглядит как «кирпичная кладка», описанная Геродотом», — писал археолог Александр Белов