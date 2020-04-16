COVID-19 в Иране: местные музыканты ищут любую возможность показать свое мастерство (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » COVID-19 в Иране: местные музыканты ищут любую возможность показать свое мастерство (ФОТО) COVID-19 в Иране: местные музыканты ищут любую возможность показать свое мастерство (ФОТО)

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В Иране музыканты все чаще выступают на крышах своих домов.

На террасе на крыше многоквартирного дома в Тегеране пальцы 28-летней Моджган Хоссейни срывают струны ее кануна, древнего струнного инструмента, оживляя иранскую столицу, замершую из-за карантина, введенного для сдерживания коронавируса., информирует enovosty.com/news.

Хоссейни и другие иранские музыканты теперь ищут места для выступлений, где могут. Эти места включают крыши, заставленные цистернами с водой и заваленные мусором, пустые подъезды и открытые окна квартиры.

Их импровизированные концерты вызывают аплодисменты и дают надежду своим слушателям, даже несмотря на то, что публичные выступления все еще привлекают пристальное внимание в Исламской Республике.

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«Мы не являемся передовыми медицинскими работниками, управляющими больниц или работниками магазинов, но я думаю, что многие музыканты, в том числе и я, почувствовали себя обязанными предлагать наши услуги в эти трудные времена», — сказал Ариф Мирбаги, который играет на контрабасе в своем дворе.

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Иран сильно пострадал от вируса: более 76 000 подтвержденных случаев заболеваний, из них более 4700 погибших.

Среди тех, кто выходит выступать на крышу, есть и женщины-музыканты, такие как 36-летняя композитор и тар-гитаристка Мидия Фараджнеджад. Тар — это струнный щипковый инструмент с длинным грифом.

«Мне нелегко оставаться дома и не находиться на сцене или в студии во время карантина, поэтому я играю на таре на крыше, чтобы поделиться своими эмоциями с соседями», — сказала Фараджнеджад.

Другие музыканты, такие как 26-летний аккордеонист Каве Гафари, согласны с ней.

«В эти карантинные дни единственное место, где я чувствую, что могу поделиться своей музыкой, — это мой двор с соседями в качестве основной аудитории», — сказал он. «В эти дни я чувствую силу искусства больше, чем когда-либо».

Источник: Associated Press