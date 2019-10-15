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На Киевщине появился памятник Кузьме Скрябину

Главная » Последние новости » Новости культуры » На Киевщине появился памятник Кузьме Скрябину
 
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На территории села Святопетровское Киевской области торжественно открыли памятник популярному украинскому музыканту Кузьме Скрябину.

Вчера, 14 октября, на Киевщине в селе Святопетровское появился памятник Андрею Кузьменко. Об этом на своей Facebook-странице сообщил экс-руководитель Киево-Святошинского райсовета Александр Тигов, информирует enovosty.com/news.

Скульптура музыканта выполнена на лавочке. Таким образом, теперь каждый желающий сможет посидеть с легендарным Кузьмой.

Известно, что на открытии памятника присутствовали и родственники Андрея Кузьменко, в частности, были родители певца.

Справка. Андрей Кузьменко – известный украинский музыкант, телеведущий, продюсер и писатель. Наибольшую популярность ему принесла группа «Скрябин». Кузьма трагически погиб 2 февраля 2015 года приблизительно в 7 часов утра. На трассе «Кировоград — Запорожье» его машина врезалась в молоковоз. Смерть была практически мгновенной.

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За день до своей гибели музыкант как раз выпустил новый клип. Видеоработа была подготовлена на композицию «Дельфины». Также известно, что за девять дней до своей смерти артист представил песню под названием «Конец фильма». Поклонники творчества Кузьмы считают, что артист предвидел завершение своей жизни.


Автор: Катерина Лукьянчук
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