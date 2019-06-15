Ани Лорак крутит роман с бывшим парнем украинской звезды: Появились шокирующие детали их личной жизни

Главная » Последние новости » Новости культуры » Ани Лорак крутит роман с бывшим парнем украинской звезды: Появились шокирующие детали их личной жизни Ани Лорак крутит роман с бывшим парнем украинской звезды: Появились шокирующие детали их личной жизни

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Молодой парень любит женщин постарше, а также — имеет темное прошлое

Украинская звезда, бежавшая в Россию, после развода закрутила роман с молодым саунд-продюсером российского лейбла Black Star Егором Глебом. Об этом сообщила в Сети сама артистка, опубликовав трогательный снимок с парнем в Instagram. Сорокалетнюю Каролину не пугает разница в возрасте, да и у 26-летнего Егора есть опыт общения с женщинами постарше, информирует enovosty.com/news.

Оказалось, что пару лет тому молодой мужчина был в серьезных отношениях с украинской звездой TAYANNA (Татьяна Решетняк). Пара познакомилась в то время, когда артистке было 26, а Егору — всего 18. Тогда у них завязались серьезные отношения, плодом которых стал прекрасный малыш.

Именно эта история заставила фанов Ани Лорак переживать, ведь репутация Егора не самая идеальная. Так, вначале после расставания Татьяна заявила, что причиной послужила разница в возрасте. Далее же она поделилась деталями, сообщив о том, что Егор Глеб изменял ей и даже рукоприкладствовал. Всего пара жила вместе всего три года. TAYANNA рассказала, что это стало для неё большой травмой, справиться с которой ей помог сын. Сейчас малыш живет с моей в Киеве, а отца называет просто Глеб.

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Тем не менее, скорее всего, их отношения сейчас наладились, так как сама Татьяна Решетняк в комментариях пожелала паре «любви и счастья».