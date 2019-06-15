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Ани Лорак крутит роман с бывшим парнем украинской звезды: Появились шокирующие детали их личной жизни

Главная » Последние новости » Новости культуры » Ани Лорак крутит роман с бывшим парнем украинской звезды: Появились шокирующие детали их личной жизни
 
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Молодой парень любит женщин постарше, а также — имеет темное прошлое

Украинская звезда, бежавшая в Россию, после развода закрутила роман с молодым саунд-продюсером российского лейбла Black Star Егором Глебом. Об этом сообщила в Сети сама артистка, опубликовав трогательный снимок с парнем в Instagram. Сорокалетнюю Каролину не пугает разница в возрасте, да и у 26-летнего Егора есть опыт общения с женщинами постарше, информирует enovosty.com/news.

Оказалось, что пару лет тому молодой мужчина был в серьезных отношениях с украинской звездой TAYANNA (Татьяна Решетняк). Пара познакомилась в то время, когда артистке было 26, а Егору — всего 18. Тогда у них завязались серьезные отношения, плодом которых стал прекрасный малыш.

Ани Лорак крутит роман с бывшим парнем украинской звезды: Появились шокирующие детали их личной жизни

Именно эта история заставила фанов Ани Лорак переживать, ведь репутация Егора не самая идеальная. Так, вначале после расставания Татьяна заявила, что причиной послужила разница в возрасте. Далее же она поделилась деталями, сообщив о том, что Егор Глеб изменял ей и даже рукоприкладствовал. Всего пара жила вместе всего три года. TAYANNA рассказала, что это стало для неё большой травмой, справиться с которой ей помог сын. Сейчас малыш живет с моей в Киеве, а отца называет просто Глеб.

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Тем не менее, скорее всего, их отношения сейчас наладились, так как сама Татьяна Решетняк в комментариях пожелала паре «любви и счастья».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 389

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