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Амазония может стать следующим местом возникновения пандемии

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Эколог предупреждает, что Амазония может стать следующим местом возникновения пандемии

Бразильский эколог Дэвид Лапола предупреждает, что местом возникновения следующей пандемии могут стать тропические леса Амазонки на фоне усиливающегося вторжения человека в места обитания животных, что, по предварительной информации, является причиной вспышки пандемии, информирует enovosty.com/news.

Многие ученые считают, что урбанизация диких районов способствует возникновению зоонозных заболеваний, то есть болезней, передающихся от животных к человеку. Эколог Лапола, который изучает, какое влияние человеческая деятельность оказывает на экосистемы тропических лесов, говорит, что в Амазонии происходят те же процессы.

Амазония может стать следующим местом возникновения пандемии

«Амазонка — это огромный источник вирусов. Нам лучше не «играться с огнем»», — сказал он в интервью AFP. Самый большой в мире тропический лес исчезает с угрожающей скоростью. В прошлом году вырубка лесов в бразильской Амазонии увеличилась на 85%

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Амазония может стать следующим местом возникновения пандемии

«Это плохие новости не только для планеты, но и для здоровья человека, Когда вы создаете экологическое неравновесие … вот тогда вирус может перейти от животных к человеку», — сказал Лапола. Подобные примеры уже можно было наблюдать при возникновении ВИЧ, лихорадки Эбола и лихорадки денге. «Эти вирусы возникли и распространились в огромных масштабах из-за экологического дисбаланса», — говорит эколог


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 168

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