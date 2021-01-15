В НАСА рассказали о работе нового робота Mole на Марсе

Главная » Последние новости » Новости культуры » В НАСА рассказали о работе нового робота Mole на Марсе В НАСА рассказали о работе нового робота Mole на Марсе

Закрыть Отправить

Робот Mole на Марсе потерпел неудачу

В НАСА рассказали о работе нового робота Mole на Марсе. Об этом сообщает Universe Today, информирует enovosty.com/news.

Робот Mole предназначен для измерения тепла, идущего от внутренней части Марса к поверхности. Вся миссия InSight (внутренние исследования с использованием сейсмических исследований, геодезии и переноса тепла) была сосредоточена на том, чтобы больше узнать о недрах Марса. Работа Mole заключалась в том, чтобы раскопать яму на Марсе глубиной около 5 метров, чтобы изучить температуру грунта. Изучая тепловые свойства недр планеты, ученые могли бы многое узнать о ее геологической истории.

Но загнать Mole в землю всегда было непросто. С самого начала развертывания в марте 2019 года Mole столкнулся с проблемами. Он начал копать, но после проникновения на несколько сантиметров остановился. Первоначально сотрудники миссии думали, что ему мешает камень. Но потм стало понятно, что дело в поверхности планеты. Поверхность Марса, на которой расположен спускаемый аппарат InSight, покрыта слоем грунта, называемым дюракрустом. Это уплотненный слой, который не дает возможности Mole выполнить поставленные задачи. Это проблема.

Читайте: Карантинная романтика: Парень сделал девушке трогательное предложение через робота

Персонал миссии сделал все, чтобы восстановить работу Mole. Они использовали совок, чтобы надавить Mole и попытаться зачерпнуть грунт с поверхности Масла. Каждый метод давал некоторую надежду, но в конце концов Mole не смог проникнуть достаточно глубоко, чтобы выполнять поставленные задачи. Другие инструменты модуля, включая сейсмометр, все еще работают. Так что миссия по-прежнему выполняет поставленные задачи. И хотя крот потерпел неудачу, несмотря на все усилия сотрудников НАСА и DLR, неудача может посеять семена будущего успеха. «К счастью, мы многому научились, что пойдет на пользу будущим миссиям, которые будут копать недра Марса», — сказал Спон.