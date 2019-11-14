Новой звездой интернета стал щенок-единорог (ВИДЕО)

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В США живет пес, у которого между глаз вырос хвост. Из-за такой аномалии его прозвали щенком-единорогом.

Щенка с необычной мутацией сейчас воспитывают волонтеры. Они заметили животное посреди улицы в штате Миссури. Специалисты обнаружили, что у собаки между глазами вырос небольшой хвост, информирует enovosty.com/news.

Из-за такой особенности пес получил имя Нарвал. Именно так звали популярного волшебного единорога. По мнению волонтеров, отросток на голове совсем не мешает щенку и никоим образом не ухудшает его здоровье и поведение.

Ветеринары пришли к выводу, что задача дополнительного хвоста заключается в том, чтобы «сделать из Нарвала самого крутого пса в мире».

На данный момент щенок-единорог стал настоящей звездой Сети. Многие интернет-пользователи хотят приютить животное. Однако пока Нарвал остается жить в приюте, за его состоянием присматривают ветеринары.

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На Facebook-странице Mac the pitbull сегодня было опубликовано новое видео при участии «волшебного» пса. На данный момент его посмотрели более 60 тыс. зрителей и оставили 904 восторженных комментариев.