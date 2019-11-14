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Издание People выбрало самого сексуального мужчину на планете

Главная » Последние новости » Новости культуры » Издание People выбрало самого сексуального мужчину на планете
 
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В 2019 году журнал People отдал звание самого сексуального мужчины американскому исполнителю Джону Ледженду.

На официальном ресурсе People сказано, что 40-летний певец Джон Ледженд признан наиболее сексуальным мужчиной на планете. Добавим, что данный исполнитель еще и является самым молодым обладателем премий EGOT в мире, информирует enovosty.com/news.

Джон уже прокомментировал свое новое звание. Он заявил, что несомненно рад титулу самого сексуального, однако ощущает себя немного напуганным. По его словам, подобное заявление журнала People налагает на него определенную ответственность за слова и поступки.

Отметим, что Джон Ледженд выпустил свой дебютный музыкальный альбом в 2004 году (Get Lifted). На данный момент он владеет 10 премиями Грэмми в разных номинациях. А его песня «Glory» к фильму «Сельма» четыре года назад была признана лучшей и получила «Оскар», а также «Золотой глобус».

Справка. Издание People присуждает титулы самых сексуальных мужчин планеты еще с 1985 года. Первым, кто получил от издание подобное звание, стал Мел Гисон. В 2018 же году им был актер Идрис Эльба.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 45

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