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Известную американскую актрису посадили в тюрьму за взятку

Главная » Последние новости » Новости культуры » Известную американскую актрису посадили в тюрьму за взятку
 
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Голливудскую звезду Фелисити Хаффман приговорили к тюремному заключению. Причиной послужила взятка, которую она дала, чтобы ее дочь поступила в колледж.

Звезду сериала «Отчаянные домохозяйки» приговорили к 14 дням тюремного заключения. Правоохранители поймали Фелисити Хаффман за вручением взятки, информирует enovosty.com/news.

Издание Associated Press назвало Хаффман первой звездой, которую посадили в тюрьму за взяточничество с целью вступления их детей.

Уже состоялось судебное заседание. На нем знаменитость призналась, что на такой шаг пошла из-за неуверенности в способностях своего ребенка. 56-летня актриса заявила: «Я была глупой, но я очень ошибалась».

Во время суда Фелисити попросила прощения у своей дочери, мужа и всего педагогического коллектива. Также в своей речи она вспомнила студентов и их родителей. Она призналась, что знает, на какие жертвы иногда идут взрослые, чтобы поддержать детей.

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Суд признал звезду виновной, ведь она знала, что своими действиями нарушает закон. «Это – не импульсивный поступок, она знала о мошенничестве», — заявил судья.

Помимо 14 суток в тюрьме, Хаффман должна еще заплатить 30 тыс. долларов штрафа, а также отработать 250 часов на общественных работах.


Автор: Катерина Лукьянчук
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