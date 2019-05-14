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Святослав Вакарчук празднует 44-й день рождения: самые популярные клипы «Океана Эльзы»

Главная » Последние новости » Новости культуры » Святослав Вакарчук празднует 44-й день рождения: самые популярные клипы «Океана Эльзы»
 
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Сегодня лидер мегапопулярной украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук празднует день рождения.

Сегодня, 14 мая, Святославу Вакарчуку исполнилось 44 года, информирует enovosty.com/news.

Поклонники творчества любят Святослава Вакарчука за глубокий смысл его песен и вдумчивые мелодии.

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Святослав появился на свет в 1975 году в Мукачево. Его отец — известный физик, который в дальнейшем стал ректором Львовского университета, а также возглавлял некоторое время Минобразования. С юных лет Вакарчук занимался музыкой (ходил на скрипкеу и баян). Будучи школьником участвовал в КВН, театральном кружке и посещал баскетбольную секцию.

У Святослава Вакарчука два высших образования: физик и экономист-международник. Закончил он и аспирантуру, темой кандидатской диссертации выбрал проблему суперсимметрии электронов, находящихся в магнитном поле.

Группа «Океан Эльзы» была собрана в 1994 году. Свой дебютный альбом «Там, де нас нема» в 1998 году коллектив отправился записывать в столицу.

На данный момент группа очень популярна как в Украине, так и за рубежом. Их туры собирают десятки тысяч поклонников. Святослав Вакарчук также принимал участие в музыкальном шоу талантов «Голос страны». Он зарекомендовал себя хорошим наставником молодежи.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 134

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