NASA опубликовало завораживающие снимки поверхности Марса (ФОТО)

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NASA опубликовало завораживающие снимки поверхности Марса, переданные из космоса

Инновационный прибор HiRISE, расположенный на разведывательном орбитальном аппарате НАСА (MRO), передал на Землю завораживающие изображения поверхности Марса. Об этом сообщает издание Universe Today, информирует enovosty.com/news.

Аппарат находится на орбите Марса с марта 2006 года и уже значительно превысил запланированную продолжительность работы.

Изображения, переданные аппаратом, запечатлели территорию Марса вблизи экватора планеты.

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На некоторых изображениях запечатлены кратеры. Поскольку дно кратера состоит из нескольких слоев осадочных пород, то произошедшая эрозия открыла восхитительый лестничный рисунок.