Ученые установили происхождение кратеров на поверхности Луны

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Ученые установили, что появление кратеров на поверхности Луны вызвано серьезными ударами массивных космических объектов.

В результате проведенных исследований учеными было установлено, что удары метеоритов сыграли важную роль в процессе формирования Луны около 4 миллиардов лет назад. Об этом сообщает издание Nature Astronomy , информирует enovosty.com/news.

Ученые установили, что поверхность Луны подвергалась воздействию ультра-горячих температур более 2300 градусов по Цельсию (или 4172 градусов по Фаренгейту). Такие виды температур обычно достигаются только за счет масштабного таяния внешнего слоя планеты, что говорит о том, что Луна подвергалась серьезным ударам массивных космических объектов.

Как Земля, так и Луна имеют давнюю историю метеоритных ударов.

Кратеры от метеоритных ударов четко зафиксированы на поверхности Луны. «Полученные результаты исследований говорят о том, что невообразимо сильные удары способствовали формированию лунной коры», — говорит геолог Джеймс Дарлинг из Университета Портсмута в Великобритании.