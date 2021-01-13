Фото дня: Поклонник Трампа Чак Норрис штурмовал Капитолий?

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В Сети активно обсуждают фотографию голливудской звезды Чака Норриса, который якобы принимал участие в штурме Капитолия

Популярный американский актёр, которого в Сети окрестили непобедимым, публично оправдался, заявив о том, что не принимал участие в штурме Капитолия в США. В Сети начали набирать популярности фото, на которых герой ранее популярных кинолент находится среди мятежников и позирует рядом с ними, информирует enovosty.com/news.

Причин верить в то, что именно Чак Норрис штурмовал Капитолий было сразу несколько. Главная заключается в том, что актёр на прошлых выборах поддерживал кандидатура Дональда Трампа. Несмотря на это, звезда написал в своём микроблоге о том, что на самом деле его не было во время штурма, а сам он выступает за Закон и Порядок. «Техасский рейнджер» заявил, что на фото изображен его двойник. Более того, сам Чак, которому уже пошел девятый десяток, находится на техасском ранчо.

А вот менеджер Норриса и вовсе оскорбился, отметив, что Чак намного красивее, чем мужчина на снимке. Интернет-пользователи согласились с тем, что двойник менее эффектный, хоть и выглядит моложе:

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