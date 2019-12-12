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Тина Кароль и Юлия Санина порадовали поклонников совместной песней

Главная » Последние новости » Новости культуры » Тина Кароль и Юлия Санина порадовали поклонников совместной песней
 
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Две мега-популярные украинские исполнительницы записали совместную песню, которая станет саундтреком к кинофильму «Преданная». Название новой композиции – Вільна.

Тина Кароль и Юлия Санина представили совместную видеоработу на композицию «Вільна». На данный момент ролик на YouTube-канале FILM.UA Group уже посмотрели более 163 тыс. интернет-пользователей, информирует enovosty.com/news.

Данная работа должна вскоре стать саундтреком к картине «Преданная». Выход этого фильма ожидается 16 января 2020 года. Создатели фильма отметили несхожесть двух украинских певиц и их невероятную силу. Кароль и Санина в данном случае идеально подчеркивают сложные отношения героев фильма. Тина Кароль заявила, что новая песня является своеобразной женской мантрой, женским манифестом.

В посте к видео также были приведены слова Кароль: «Было важно исполнить ее именно дуэтом з другой исполнительницей – сильной, талантливой, равной». Юлия Санина же назвала новую композицию не просто синглом, а одним большим проектом.

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Добавим, режиссером видеоработы стала режиссер фильма Кристина Сиволап, а оператором выступил Юрий Король.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 399

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