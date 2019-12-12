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Обнародована дата выхода новой части Матрицы

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Продолжение культового фильма «Матрица» выйдет на экраны 21 мая 2021 года.

Киностудия Warner Bros. порадовала поклонников фильма «Матрица». Она рассекретила журналистам дату выхода очередной (четвертой) части картины. Издание The Hollywood Reporter передает, что на большие экраны новая серия выйдет 21 мая 2021 года, информирует enovosty.com/news.

Впервые о начале съемок нового эпизода «Матрицы» стало известно в августе текущего года. Режиссер Лана Вачовски призналась, что в кинофильме задействуют и Киану Ривзу, и Кэрри-Энн Мосс. Отметим, они снимались в первых трех эпизодах фантастической киносаги.

Напомним, что первый фильм «Матрица» вышел в прокат 20 лет назад – в 1999 году. Последняя, третья серия, картины под названием «Матрица: Революция» была показана в 2003 году.

Помимо этого, студия обнародовала и премьеру кинофильма «Flash» о супергерое Флэше, живущем во вселенной DC Comics. На данный момент известно, что Эзра Миллер получил в фильме главную роль.

Читайте: Вы готовы осознать, что мы живем в Матрице?


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 187

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