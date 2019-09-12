Евгения Власова сделала сенсационное признание о своей «выдуманной» болезни

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Украинская певица сделала шокирующее признание. Оказалось, звезда никогда не болела онкологическим заболеванием.

Десять лет назад в СМИ появились новости о том, что Евгения Власова больна онкологией. Сейчас же певица сделала сенсационное признание, информирует enovosty.com/news.

На своей странице в Instagram Евгения сообщила, что никогда не болела онкологией. «Надоело тянуть не свой груз», — этими словами начинается пост звезды.

Власова сообщила, что операция и химиотерапия у нее действительно были. Однако произошло это из-за того, что одному доктору из пяти во время консилиума показалось, что у женщины рак. В итоге Евгении пришлось пройти курс лечения. «Это страшно», — призналась она.

Певица сильно огорчена тем, как быстро в СМИ распространились новости о ее несуществующей онкологии. «Им нужно мясо, кровь, страсти», — так Евгения прокомментировала поведение журналистов.

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Молчала же Власова такое долгое время, главным образом, для своих поклонников. Для многих за десять лет она стала надеждой на выздоровление и не хотела отбирать у них веру.

Теперь же певица решила окончательно расставить точки над «э». Она хочет, чтобы все скандалы и жуткие истории о ее болезни остались в прошлом. «Я жива! Здорова! Работаю!», — подытожила она.