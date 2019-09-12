Евгения Власова сделала сенсационное признание о своей «выдуманной» болезни

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Афиша 

Вся Афиша    >>

Фото недели

Рассекреченные фотографии Второй мировой войны

Все фото »

Новости культуры

12.09.2019 г.
14:55Евгения Власова сделала сенсационное признание о своей «выдуманной» болезни
10.09.2019 г.
16:38Определены самые модные цвета нового сезона
11:53У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
08.09.2019 г.
08:38Главный приз Венецианского кинофестиваля достался «Джокеру»(Трейлер)
07.09.2019 г.
13:16Табачные клизмы и бутылочки с радием: Самые странные методы лечения в истории медицины
11:49Ученые рассказали, кем на самом деле является Лох-несское чудовище
04.09.2019 г.
21:58Ученые выяснили, что обезьяны могут общаться друг с другом при помощи слов
Все новости культуры

Аналитика

11.09.2019

Итоги дня: Важное решение по Цемаху, жесткая драка чиновниц и газовый "козырь" Украины

Итоги дня: Важное решение по Цемаху, жесткая драка чиновниц и газовый козырь Украины
Стало известно о важном решении Нидерландов по Цемаху, премьер Гончарук назвал "козырь" на газовых переговорах, а освобожденным заключённым выплатят ...
11.09.2019

Цена компромисса: когда закончится война на Донбассе и какую цену заплатит Украина?

Цена компромисса: когда закончится война на Донбассе и какую цену заплатит Украина?
Минувшие выходные стали поистине историческими в отношениях Украины и России и создали почву для возможного урегулирования пятилетнего конфликта на Донбассе. ...
10.09.2019

Итоги дня: Импичмент с подвохом, "бонд" в путинском дворе и громкое заявление Нетаньяху

Итоги дня: Импичмент с подвохом, бонд в путинском дворе и громкое заявление Нетаньяху
Народные депутаты утвердили механизм увольнения президента, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху удивил скандальным заявлением, а в Раде уже поймали ...

Последние новости

12.09.2019 г.
16:54 Церковный скандал: Суд признал требование Филарета законным
16:50 Ученые: Вежливая вынужденная улыбка опасна для здоровья
16:43 Евросоюз еще на полгода продлил санкции против России
16:18 Верховная Рада приняла закон о сплите
16:04 Федорин: налоговая реформа от "Слуги народа" может развалить Украину
15:52 Гончаук высоко оценил новые законопроекты, направленные на детенизацию экономики
15:44 Синоптик: Завтра в Украине - синоптическая роскошь
15:32 На территории Чернобыльской зоны уже вторые сутки продолжается масштабный лесной пожар
15:18 Вместо фар - летающие дроны: Audi создала уникальный внедорожник (ВИДЕО)
15:04 Россияне надеются, что для их разбитых голов или синих спин что-то улучшится, - Аnti-colorados
15:03 Святаш заказывал митинги против Зеленского, - Дубинский
14:55 Евгения Власова сделала сенсационное признание о своей «выдуманной» болезни
14:24 LG запатентовала сворачивающийся смартфон
13:57 "Злой одессит" прокомментировал скандал, от которого затрещали Кремлёвские башни
13:51 До 13 тысяч гривен: Сколько студентам нужно заплатить за жилье
13:42 В Украине рекордно выросли цены на самые популярные продукты
13:30 Найден способ сохранить здоровье в пожилом возрасте
13:22 Дипскандал вокруг Земана: В МИД "на ковер" вызвали посла Чехии
13:17 Генерал пояснил, почему в РФ так болезненно воспринимают все, что касается Крымского моста
13:16 Ученые: В Солнечную систему прилетел новый объект из межзвездного пространства
12:54 NASA сделало неутешительный прогноз: на Землю обрушатся бесконечные дожди
12:19 Путин оставляет Россию стоять под дождем, - Neue Zürcher Zeitung
12:16 Назвали продукты, которые "садят" сердце
12:14 Назад в 80-е, или Нефтяные «грабли» Саудовской Аравии, - "Злой одессит"
12:13 Назначение игрока в покер Верланова председателем ГНС увеличивает коррупционные риски - расследование СМИ
12:12 На Киевщине мужчина, сжигая сухую траву, уничтожил три дома, пять автомобилей и трактор (ФОТО)
12:11 "За скот принимают": Жители столицы заблокировали городскую электричку (ВИДЕО)
11:58 Компания «Фармак» стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве с инсулином в Молдове
11:57 Ульяна Супрун назвала факторы, ухудшающие мужское здоровье
11:39 Балух будет подавать в суд на Россию
11:33 "Слуги народа" оригинально покаялись за кнопкодавство и предложили "откуп"
11:25 Рейтинг упал в три раза: Кавказ отворачивается от Путина
11:19 Американская разведка рассказала, когда "непобедимое оружие Путина" будет готово к войне
11:00 У Зеленского говорят о досрочных местных выборах
10:40 Великобритания озвучила сценарии при жестком «Брекзите»
10:22 Украина решила активно пиарить Чернобыльскую зону в мире
10:05 Цемах возвращается в Украину после обмена: назвали причину
10:00 На сколько отложат штрафы для евроблях?
09:35 Новое поколение: Звезда Путина заходит
09:33 Рябошапка готовит представление в Раду на снятие неприкосновенности с Суркиса
09:20 "Миграционное давление": Украину могут лишить безвиза с одной страной
09:15 Стали известны новые данные о неудачных испытаниях «Буревестников» в РФ
09:12 Очень много мифов: Безсмертный пояснил, важен ли Цемах для следствия
08:55 Трамп передумал повышать тарифы на китайские товары
08:45 На Донбассе ликвидирован командир боевиков по кличке "Лев"
08:40 Экономист рассказал, почему праздник с падающим курсом доллара скоро закончится
08:30 Около Путина идет борьба за власть
08:15 Пономарев назвал главные отличия протестов в Украине и РФ
08:14 В Польше жестоко убили молодую украинку. Подробности драматической истории
08:10 Трамп усилит Польшу истребителями
08:00 "У нас же перемирие": ВСУ осудили за надбавки "генералам"
07:07 Жесткий Brexit: британцы запасаются едой и лекарствами
00:18 Два французских министра получили письма с угрозами и пулями
11.09.2019 г.
21:58 Эксперты назвали лучшие домашние средства от простуды и гриппа
21:40 Стало известно, каких реформ может потребовать от Украины миссия МВФ
21:24 Украинские полярники нашли в Антарктиде затерянную мистическую пещеру (ФОТО)
21:06 Reuters: Трамп анонсирует возможное ослабление санкций против Ирана
20:58 ТОП-5 рекордов, которые установили украинцы за последние несколько недель
20:43 В РФ неожиданно выпал снег (ВИДЕО)
20:25 Audi презентовал новый электро-внедорожник c дронами вместо фар
Все новости »

Евгения Власова сделала сенсационное признание о своей «выдуманной» болезни

Главная » Последние новости » Новости культуры » Евгения Власова сделала сенсационное признание о своей «выдуманной» болезни
 
Печать Отправить на почту

 

 

Украинская певица сделала шокирующее признание. Оказалось, звезда никогда не болела онкологическим заболеванием.

Десять лет назад в СМИ появились новости о том, что Евгения Власова больна онкологией. Сейчас же певица сделала сенсационное признание, информирует enovosty.com/news.

На своей странице в Instagram Евгения сообщила, что никогда не болела онкологией. «Надоело тянуть не свой груз», — этими словами начинается пост звезды.

Власова сообщила, что операция и химиотерапия у нее действительно были. Однако произошло это из-за того, что одному доктору из пяти во время консилиума показалось, что у женщины рак. В итоге Евгении пришлось пройти курс лечения. «Это страшно», — призналась она.

Певица сильно огорчена тем, как быстро в СМИ распространились новости о ее несуществующей онкологии. «Им нужно мясо, кровь, страсти», — так Евгения прокомментировала поведение журналистов.

Читайте: Назвали самый распространенный вид рака среди молодежи

Молчала же Власова такое долгое время, главным образом, для своих поклонников. Для многих за десять лет она стала надеждой на выздоровление и не хотела отбирать у них веру.

Теперь же певица решила окончательно расставить точки над «э». Она хочет, чтобы все скандалы и жуткие истории о ее болезни остались в прошлом. «Я жива! Здорова! Работаю!», — подытожила она.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 225

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Важное решение по Цемаху, жесткая драка чиновниц и газовый "козырь" Украины
Цена компромисса: когда закончится война на Донбассе и какую цену заплатит Украина?
Итоги дня: Импичмент с подвохом, "бонд" в путинском дворе и громкое заявление Нетаньяху
Пленные вернулись. Вопросы остались…
Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации
Добро пожаловать и до свидания? С чем Украина встречает миссию МВФ
Итоги дня: Освобождение свидетеля катастрофы МН17, чистка прокуроров и сенсационное предложение Лукашенко
Законодательные инициативы Зеленского: концентрация власти, лобби инвестбанкиров или желание ускорить реформы?
Трамп и Макрон соперничают за благосклонность Путина
Итоги дня: "Козырь Путина", хорошие новости для аграриев и продолжение церковного скандала
Все статьи


Читайте также

Назвали самый распространенный вид рака среди молодежи
 У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимую болезнь
Медики назвали продукт, который защитит от рака
 Прорыв в науке: ученые за сутки вылечили рак
Медики назвали продукты, провоцирующие развитие онкозаболеваний
 Узнать о болезнях можно по волосам, - ученые
Запор является предвестником смертельной болезни
 Ученые назвали "ночные" причины, указывающие на риск появления рака
Загрузка...

Армия

Компьютеризированная система управления огнем УСУ ОБУ (UBLFDS)
Вертолет Eurocopter AS 555 Fennec (Франция)
Беспилотный летательный аппарат IAI Eitan (Израиль)
Управляемый артиллерийский снаряд «Квитнык-Е»
Вся армия    >>

Персоны

Юрий
СТЕЦЬ
Игорь
КРИВЕЦКИЙ
Владимир
ОМЕЛЯН
Мазепа
ИГОРЬ
Все персоны    >>

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы


Законодательные инициативы Зеленского


Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 