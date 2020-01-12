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Disney подписал договор с Меган Маркл

Главная » Последние новости » Новости культуры » Disney подписал договор с Меган Маркл
 
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Меган Маркл намерена сотрудничать с киностудией Disney. Герцогиня Сассекская займется озвучкой мультипликационных фильмов.

Экс-актриса и жена принца Гарри Меган Маркл поставила свою подпись под контрактом Disney. В данной компании она займется озвучиванием мультфильмов. Всю выручку обещает потратить на благие дела – на помощь животным, информирует enovosty.com/news.

Первыми о договоре между Disney и Меган Маркл рассказало издание The Time. Журналисты разузнали, что герцогиня будет своим голосом озвучивать проекты в обмен на пожертвования. В частности, заработанные деньги она планирует потратить на общественную организацию «Слоны без границ», занимающуюся отслеживанием и защитой животных от браконьеров.

В СМИ также просочилась информация об осуждении этого решения Меган Елизаветой ІІ. В ответ Гарри и Маркл сообщили о намерении стать материально независимыми и не жить за счет плательщиков налогов. Герцоги Сассекские заявили, что собираются больше времени уделять благотворительным проектам и своему маленькому сыну Арчи. Вместе с тем, они обещают выполнять свой долг перед королевой и Содружеством.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 110

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