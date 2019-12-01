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Мода по-королевски: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали свои рождественские наряды

Главная » Последние новости » Новости культуры » Мода по-королевски: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали свои рождественские наряды
 
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Герцог и герцогиня Кембриджские продемонстрировали элегантные рождественские образы. В праздничных нарядах принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили популярное британское телешоу.

Кейт Миддлтон и принц Уильям пришли на шоу Мэри Берри в рождественских образах. Несмотря на то, что герцоги очень часто избегают появления на телевидении, в этот раз они сами обратились к писательнице Берри относительно съемок праздничного выпуска, информирует enovosty.com/news.

В Кенсингтонском дворце заверили — это не пиар-ход, а желание супругов поблагодарить волонтеров за то, что находят время на различные благотворительные мероприятия. Также с помощью телешоу Кейт Миддлтон и принц Уильям решили поддержать людей, которые не смогут быть в Сочельник с семьей.

Мода по-королевски: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали свои рождественские наряды

Для съемок рождественского выпуска проекта Мэри Берри Кейт выбрала платье красного цвета Alessandra Rich, дополненное завязками вокруг шеи. Наряд был приукрашен белым рождественским орнаментом. Праздничный образ завершили легкий макияж с акцентом на глаза и кудри.

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Принц Уильям гармонично выглядел рядом с женой. Он был одет в тон своей супруге. Герцог выбрал красный свитер и темно-синие брюки.


Автор: Катерина Лукьянчук
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