Мода по-королевски: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали свои рождественские наряды

Главная » Последние новости » Новости культуры » Мода по-королевски: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали свои рождественские наряды Мода по-королевски: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали свои рождественские наряды

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Герцог и герцогиня Кембриджские продемонстрировали элегантные рождественские образы. В праздничных нарядах принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили популярное британское телешоу.

Кейт Миддлтон и принц Уильям пришли на шоу Мэри Берри в рождественских образах. Несмотря на то, что герцоги очень часто избегают появления на телевидении, в этот раз они сами обратились к писательнице Берри относительно съемок праздничного выпуска, информирует enovosty.com/news.

В Кенсингтонском дворце заверили — это не пиар-ход, а желание супругов поблагодарить волонтеров за то, что находят время на различные благотворительные мероприятия. Также с помощью телешоу Кейт Миддлтон и принц Уильям решили поддержать людей, которые не смогут быть в Сочельник с семьей.

Для съемок рождественского выпуска проекта Мэри Берри Кейт выбрала платье красного цвета Alessandra Rich, дополненное завязками вокруг шеи. Наряд был приукрашен белым рождественским орнаментом. Праздничный образ завершили легкий макияж с акцентом на глаза и кудри.

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Принц Уильям гармонично выглядел рядом с женой. Он был одет в тон своей супруге. Герцог выбрал красный свитер и темно-синие брюки.